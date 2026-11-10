Nuevo parte médico de soldados heridos en ataque con drones; estables en Barrancabermeja

Seis militares que resultaron heridos durante el ataque con drones contra un cantón militar en Santa Rosa del Sur, Bolívar, y que fueron trasladados a centros asistenciales de Barrancabermeja, permanecen estables y fuera de peligro, según el más reciente reporte de la Secretaría de Salud del distrito.

La secretaria de Salud de Barrancabermeja, Milagros Jiménez, confirmó que los uniformados se encuentran en condiciones generales estables y reciben atención médica especializada por parte de los servicios de medicina interna y ortopedia.

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De acuerdo con la funcionaria, los equipos médicos adelantan las valoraciones correspondientes para identificar posibles complicaciones y determinar los procedimientos que requiere cada uno de los pacientes.

“Los pacientes se encuentran en condiciones generales estables, recibiendo atención médica especializada por medicina interna u ortopedia, con el fin de valorar posibles complicaciones y definir las conductas a seguir”, señaló Jiménez.



Por su parte, la administración distrital reiteró que los seis militares no presentan condiciones de gravedad y permanecen en proceso de recuperación. Asimismo, indicó que los centros asistenciales de Barrancabermeja continúan en alerta y con disponibilidad para atender cualquier otro requerimiento relacionado con esta emergencia.

Cabe recordar que 22 soldados heridos en el ataque con drones perpetrado en Santa Rosa del Sur, Bolívar, fueron trasladados a Santander para recibir atención médica, en medio de la emergencia ocasionada por esta acción armada.

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Las autoridades rechazaron el ataque contra la Fuerza Pública y reiteraron su preocupación por los hechos de violencia que afectan la seguridad y la tranquilidad de esta zona del país.