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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Nuevo parte médico de soldados heridos en ataque con drones; estables en Barrancabermeja

Nuevo parte médico de soldados heridos en ataque con drones; estables en Barrancabermeja

Los seis militares no presentan condiciones de gravedad y permanecen en proceso de recuperación.

ELN fue responsable de atentado terrorista con drones en Bolívar.
ELN fue responsable de atentado terrorista con drones en Bolívar. Captura de pantalla.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de nov, 2026

Seis militares que resultaron heridos durante el ataque con drones contra un cantón militar en Santa Rosa del Sur, Bolívar, y que fueron trasladados a centros asistenciales de Barrancabermeja, permanecen estables y fuera de peligro, según el más reciente reporte de la Secretaría de Salud del distrito.

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La secretaria de Salud de Barrancabermeja, Milagros Jiménez, confirmó que los uniformados se encuentran en condiciones generales estables y reciben atención médica especializada por parte de los servicios de medicina interna y ortopedia.

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De acuerdo con la funcionaria, los equipos médicos adelantan las valoraciones correspondientes para identificar posibles complicaciones y determinar los procedimientos que requiere cada uno de los pacientes.

“Los pacientes se encuentran en condiciones generales estables, recibiendo atención médica especializada por medicina interna u ortopedia, con el fin de valorar posibles complicaciones y definir las conductas a seguir”, señaló Jiménez.

Por su parte, la administración distrital reiteró que los seis militares no presentan condiciones de gravedad y permanecen en proceso de recuperación. Asimismo, indicó que los centros asistenciales de Barrancabermeja continúan en alerta y con disponibilidad para atender cualquier otro requerimiento relacionado con esta emergencia.

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Cabe recordar que 22 soldados heridos en el ataque con drones perpetrado en Santa Rosa del Sur, Bolívar, fueron trasladados a Santander para recibir atención médica, en medio de la emergencia ocasionada por esta acción armada.

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Las autoridades rechazaron el ataque contra la Fuerza Pública y reiteraron su preocupación por los hechos de violencia que afectan la seguridad y la tranquilidad de esta zona del país.

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