Niño santandereano murió en un accidente mientras practicaba motocross en Estados Unidos

Una familia santandereana atraviesa un profundo dolor tras la muerte de Ryan Addiel Mantilla Angarita, un niño de 7 años, oriundo de Girón, Santander, quien falleció luego de sufrir un grave accidente mientras practicaba motocross en Denver, Colorado, Estados Unidos.

De acuerdo con el relato de sus familiares, el menor llevaba bastante tiempo practicando este deporte y se encontraba en una jornada de entrenamiento cuando ocurrió el accidente. Según contó su tía, Lady Santamaría, uno de los motociclistas adultos cayó sobre el niño, quien quedó inconsciente y tuvo que ser trasladado de urgencia a un centro hospitalario.

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"Inicialmente, los médicos lograron estabilizarlo y fue intubado. Posteriormente, lo remitieron a una clínica especializada en pediatría, donde sus padres recibieron la noticia de que presentaba un grave sangrado cerebral y necesitaba una intervención quirúrgica inmediata", contó la tía.

Pese a los esfuerzos del equipo médico y a la compleja cirugía a la que fue sometido, el niño sufrió un paro cardíaco minutos después de salir del procedimiento. Los médicos intentaron reanimarlo, pero no fue posible salvarle la vida debido a la gravedad de las lesiones.



Ryan vivía en Estados Unidos junto a sus padres y su hermana menor desde hacía aproximadamente cuatro años. Sus familiares contaron que la pareja había emigrado en busca de mejores oportunidades laborales y de una mayor estabilidad económica para sus hijos.

Ahora, además de enfrentar la pérdida de su pequeño, sus padres deben asumir los trámites y los elevados costos para trasladar sus restos a Colombia, pues su deseo es regresar al país y darle sepultura en la tierra donde nació.

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Según explicó su tía, el proceso de entrega del cuerpo podría tardar debido a las investigaciones sobre las circunstancias en las que ocurrió el accidente. A esto se suma el costo de la repatriación, que estaría entre los 25.000 y 30.000 dólares.

Una familia pide ayuda para traerlo a Colombia

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Ante esta situación, los familiares de Ryan iniciaron una campaña solidaria para recaudar los recursos necesarios y ayudar a sus padres a cubrir los gastos. La familia explicó que ha buscado alternativas con servicios funerarios, pero todavía necesita el apoyo económico de quienes puedan aportar.

Las personas interesadas en colaborar pueden realizar sus donaciones a través de la siguiente cuenta de ahorros bancaria 79699652399 de Bancolombia.

La familia hace un llamado a la solidaridad de los santandereanos y de los colombianos para conseguir los recursos que permitan traer a Ryan de regreso a su país y darle el último adiós junto a sus seres queridos.