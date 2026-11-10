Colombianos podrían dejar de pagar importante impuesto: esta sería la fecha

Los colombianos recibieron una noticia que podría aliviar el bolsillo de millones de personas: el impuesto al patrimonio dejaría de cobrarse desde 2031, si se aprueba la propuesta del Gobierno de De La Espriella, incluida en la Ley de Rescate Económico.

La iniciativa tributaria plantea que 2030 sea el último año gravable de este tributo y, adicionalmente, propone aumentar desde 2027 el patrimonio mínimo que obliga a pagarlo.

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El proyecto fue radicado ante el Congreso el 29 de octubre de 2026 y contempla modificaciones a diferentes obligaciones tributarias. Uno de los cambios está dirigido a las personas naturales con patrimonios elevados, quienes actualmente pueden quedar sujetas al gravamen cuando su patrimonio líquido alcanza el límite establecido en la legislación.

La propuesta tendría dos efectos: por un lado, algunos contribuyentes podrían quedar por fuera del impuesto desde 2027 y, por otro, quienes continúen sujetos a esta obligación pagarían el tributo hasta 2030. Por lo tanto, su eliminación definitiva comenzaría en 2031, siempre que el Congreso apruebe la ley.



¿Quiénes dejarían de pagar el impuesto al patrimonio?

Composición gráfica que ilustra las propuestas de la reforma tributaria, incluyendo ajustes al IVA en combustibles y tributación sobre el patrimonio. Foto: Gemini

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Actualmente, el umbral general del impuesto permanente es de 72.000 unidades de valor tributario (UVT). Con la UVT de 2026, fijada por la DIAN en $52.374, ese límite equivale a $3.770.928.000, es decir, cerca de $3.771 millones.

La Ley de Rescate Económico propone elevarlo a 95.500 UVT para el año gravable 2027. Si se toma como referencia el valor de la UVT de 2026, el nuevo límite sería de $5.001.717.000, aproximadamente $5.002 millones.

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Este cambio podría beneficiar a quienes tienen un patrimonio líquido superior a $3.771 millones, pero inferior a $5.002 millones. Por ejemplo, una persona con bienes y derechos, menos sus deudas, por un valor de $4.500 millones supera actualmente el umbral. Sin embargo, con la propuesta, quedaría por debajo del nuevo límite y no tendría que pagar el impuesto en 2027, si se cumplen las condiciones de la reforma.

Por su parte, una persona con un patrimonio de $6.000 millones seguiría por encima del nuevo umbral y tendría que asumir el gravamen mientras esté vigente.

¿Cuándo desaparecería definitivamente el impuesto al patrimonio en Colombia?

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La iniciativa establece que 2030 sería el último año gravable en el que se causaría el impuesto. De esta manera, el calendario propuesto quedaría así:



2027: comenzaría a aplicarse el nuevo umbral y las tarifas planteadas.

comenzaría a aplicarse el nuevo umbral y las tarifas planteadas. 2028 y 2029: continuaría el cobro a quienes cumplan las condiciones.

continuaría el cobro a quienes cumplan las condiciones. 2030: sería el último año de aplicación.

sería el último año de aplicación. Desde 2031: dejaría de cobrarse el impuesto al patrimonio, según el proyecto.

Por ahora, se trata de una propuesta que debe surtir su trámite en el Congreso. Por tanto, los cambios no están vigentes y las obligaciones actuales continúan aplicándose mientras no se apruebe y entre en vigor una nueva disposición.