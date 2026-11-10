Capturan a trabajadora de motel en Santander por permitir el ingreso de menores

Una mujer de 33 años fue capturada por el presunto delito de estímulo a la prostitución de menores de edad, luego de que las autoridades evidenciaran el ingreso de adolescentes a las habitaciones de un motel ubicado en el municipio de Pinchote, Santander, sin que se realizara la respectiva verificación de identidad y edad.

De acuerdo con el reporte de la Policía de Santander, el procedimiento se llevó a cabo luego de recibir información de la comunidad sobre posibles irregularidades en el establecimiento. Tras adelantar las verificaciones correspondientes y realizar una inspección voluntaria de las cámaras de seguridad del motel, los uniformados encontraron registros que evidenciarían el ingreso de menores de edad a las habitaciones.

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Por estos hechos fue capturada la mujer, quien se desempeñaba como encargada del establecimiento comercial y, según las autoridades, habría permitido el acceso de los menores sin los controles necesarios.

Adicionalmente, la Policía ordenó la suspensión temporal de la actividad económica del motel durante ocho días.



El reporte indica que la mujer fue puesta a disposición de la autoridad competente junto con los registros fílmicos recopilados durante el procedimiento, que servirán como elementos materiales probatorios dentro de la investigación.

El comandante de la Policía de Santander, coronel Luis Fernando Atuesta Zárate, reiteró que las autoridades continuarán adelantando acciones para prevenir hechos que vulneren los derechos de niños, niñas y adolescentes en el departamento.

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En otro operativo, la Policía de Santander reportó la captura de otras dos personas, de 37 y 34 años, señaladas de estar involucradas en un caso de violencia intrafamiliar contra una adolescente de 12 años. La menor habría sido víctima de una agresión y fue rescatada por los uniformados tras recibir una denuncia sobre lo ocurrido.

La adolescente fue trasladada a la Clínica Santa Cruz de la Loma, en San Gil, para recibir valoración médica especializada. Durante el procedimiento, realizado en el sector La Feria – Bavaria, en el municipio de Pinchote, las autoridades incautaron un machete que, al parecer, habría sido utilizado en los hechos. Los dos capturados también quedaron a disposición de la autoridad competente.