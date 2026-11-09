Gobierno ratifica compromisos con Vetas y mantiene límites acordados en Santurbán

La delimitación del páramo de Santurbán sigue siendo un tema clave para las comunidades de Santander, especialmente para los habitantes de Vetas, quienes han pedido que se respeten los acuerdos alcanzados con el Gobierno Nacional. Este lunes 9 de noviembre, el Ministerio de Ambiente confirmó que cumplirá lo pactado con el municipio durante las mesas de diálogo de 2021 y 2022.

Uno de los principales compromisos es mantener la línea de delimitación que fue acordada con Vetas. Esto significa que el trazado no volverá a discutirse ni será sometido a una nueva negociación. Además, los acuerdos deberán quedar incluidos en la resolución con la que se definirá la delimitación del complejo de páramos Jurisdicciones-Santurbán-Berlín.

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Los compromisos no se limitan a definir hasta dónde llega el páramo. También buscan que las familias que dependen de la agricultura y la minería puedan contar con alternativas para desarrollar sus actividades sin dejar de lado la protección del medioambiente.

Entre los puntos acordados están la revisión de los terrenos para identificar qué familias necesitan apoyo para cambiar sus actividades productivas, el control de las actividades mineras, la protección de las fuentes de agua y la participación de la comunidad en las decisiones ambientales.



Otro de los compromisos establece que la industria minera de Vetas destinará al menos 200 hectáreas para recuperar y proteger zonas ambientales. También se plantearon opciones de financiación, como la creación de un fondo mixto y los pagos por servicios ambientales.

Tras la reunión de este 9 de noviembre, el Ministerio de Ambiente anunció que tendrá cinco días hábiles para entregar y publicar el acta del encuentro, junto con los documentos de soporte y la ruta de trabajo. Esta información también deberá ser presentada ante el Tribunal Administrativo de Santander.

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Además, se estableció un plazo de 60 días hábiles para avanzar en los asuntos técnicos y en la puesta en marcha de los compromisos que todavía están pendientes.

Esto no significa que la resolución definitiva de delimitación estará lista en esos 60 días. El proceso debe continuar con las reuniones y acuerdos con los demás municipios que hacen parte del complejo de páramos.

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Con esta decisión, los habitantes de Vetas buscan tener garantías de que lo acordado con el Gobierno no se quede solamente en compromisos escritos y que se cumplan las medidas relacionadas con la actividad económica de la población y la protección del páramo de Santurbán.