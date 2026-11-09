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Entre juguetes escondían un arsenal de guerra en una vivienda de Barrancabermeja

Cuatro fusiles, pistolas, subametralladoras, silenciadores y cientos de cartuchos fueron encontrados durante un allanamiento en una casa del barrio Cardales.

Fusiles y armamento fue encontrado en una vivienda en Barrancabermeja
Imagen de las autoridades. Fusiles y armamento fue encontrado en una vivienda en Barrancabermeja
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 9 de nov, 2026

Una escena que contrasta con el material de guerra encontrado llamó la atención de las autoridades durante un allanamiento a una vivienda del barrio Cardales, en Barrancabermeja, Santander. Entre juguetes infantiles y un tapete utilizado por niños para gatear, los uniformados encontraron un arsenal que, al parecer, estaría relacionado con las redes de apoyo de grupos armados ilegales.

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En el procedimiento fue capturada en flagrancia Janet Carolina Montoya Garcés, quien, según el reporte oficial, tenía almacenado el armamento y la munición sin autorización.

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La diligencia de registro y allanamiento se realizó mediante orden judicial de la Fiscalía General de la Nación, a través de la Fiscalía Quinta Especializada de Santander. En el operativo participaron tropas de la Quinta Brigada del Ejército Nacional, investigadores de la Policía de Santander y unidades del Gaula Militar.

Durante la inspección del inmueble fueron encontrados cuatro fusiles M4, cuatro pistolas, dos subametralladoras Mini Uzi, 11 proveedores, dos supresores de sonido y 789 cartuchos de diferentes calibres. También fue incautado un teléfono celular que quedó en poder de las autoridades como elemento de interés para la investigación.

De acuerdo con información preliminar de inteligencia militar, el material bélico presuntamente pertenecería a redes de apoyo del grupo armado organizado residual, estructura 36 del Bloque Magdalena Medio, y habría estado destinado a su comercialización con integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra.

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Las autoridades investigan ahora el origen del arsenal, las personas que estarían detrás de su almacenamiento y las posibles conexiones entre estas estructuras criminales para el intercambio de armamento en el Magdalena Medio.

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La mujer capturada deberá responder por el presunto delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos, según la calificación que corresponda en el proceso judicial.

La Quinta Brigada del Ejército aseguró que continuará las operaciones militares en el Magdalena Medio para afectar las capacidades logísticas y armadas de los grupos ilegales que delinquen en esta región.

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