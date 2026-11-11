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Juez requiere a Minambiente por consulta pública de la reserva La Baja en Santurbán

En medio de esta controversia, el Comité anunció una jornada de protesta para este viernes 13 de noviembre, a las 9:00 de la mañana, frente a la sede del Ministerio de Ambiente, en Bogotá.

Páramo de Santurbán
foto referencia. Páramo de Santurbán
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 11 de nov, 2026

Un nuevo requerimiento judicial al Ministerio de Ambiente reavivó la controversia por el proceso de delimitación y declaratoria de la Reserva de Recursos Naturales Renovables La Baja, en el páramo de Santurbán. El Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga le dio un plazo de tres días a la cartera ministerial para informar qué actuaciones ha adelantado para cumplir la orden de reiniciar integralmente la etapa de consulta pública del proyecto.

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La decisión hace parte de una acción de tutela y está relacionada con el cumplimiento de la sentencia del 10 de agosto de 2026, que estableció seis condiciones específicas para reanudar este procedimiento ambiental.

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Además, el despacho judicial solicitó al Ministerio identificar plenamente al funcionario responsable de cumplir la orden, incluyendo su nombre, cargo, número de identificación y correo electrónico de notificación. También pidió precisar quién es su superior jerárquico y aportar los documentos que acrediten las facultades para asumir esa responsabilidad.

Tras conocerse la decisión, el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán cuestionó el cumplimiento de la sentencia por parte del Ministerio de Ambiente y señaló que el ministro Fabio Arjona, habría incumplido la misma decisión judicial que, según el Comité, fue utilizada para favorecer a la empresa minera Aris Mining.

La organización ambiental también advirtió que el ministro de Ambiente ad hoc, Indalecio Dangond, podría enfrentar consecuencias legales si no se cumple la orden judicial. Sin embargo, el auto del Juzgado Octavo Administrativo aclara expresamente que este requerimiento no constituye, por sí mismo, la apertura de un incidente de desacato ni un juicio anticipado de responsabilidad sancionatoria.

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En medio de esta controversia, el Comité anunció una jornada de protesta para este viernes 13 de noviembre, a las 9:00 de la mañana, frente a la sede del Ministerio de Ambiente, en Bogotá, en la que exigirá garantías para la protección del páramo de Santurbán y el cumplimiento de las decisiones judiciales.

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La discusión sobre la reserva La Baja se suma a las tensiones que persisten alrededor de la delimitación de Santurbán y los procesos de participación ciudadana y el futuro de los proyectos mineros en esta zona estratégica para el abastecimiento de agua de Santander.

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