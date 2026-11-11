Estos son los barrios afectados con el corte de agua durante 48 horas en Bucaramanga

El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga anunció la suspensión del servicio de agua potable durante 48 horas en sectores del centro, norte, occidente y suroccidente de la ciudad. La medida comenzará el viernes 13 de noviembre, a las 8:00 de la noche, y se extenderá hasta el domingo 15 de noviembre, a las 8:00 de la noche.

De acuerdo con la empresa, la interrupción del servicio obedece a trabajos de mantenimiento preventivo en el sistema de bombeo Bosconia-Morro, ubicado en la planta de tratamiento Bosconia, así como en cinco tanques que abastecen diferentes sectores del norte y centro de Bucaramanga.

Publicidad

La suspensión afectará a cerca de 70.000 suscriptores. Entre las zonas cobijadas se encuentra el cuadrante comprendido entre la carrera 22 y la escarpa occidental, y entre la calle 45 y la escarpa norte, además de otros sectores del norte, occidente y suroccidente de la capital santandereana.

Estos son los barrios que tendrán suspensión del servicio:



Distrito Estadio: Gaitán, Girardot, Granada, La Feria, La Gloria, La Independencia, Modelo, Mutualidad, Nápoles, Nariño, Bosque Norte Alto y Bajo, Nueva Colombia, Pío XII, San Francisco, San Rafael, Santander, Villa Mercedes, Zarabanda, 23 de Junio, Comuneros, Centro, Chapinero, Transición, García Rovira, Regadero Norte, Olas II, El Cinal, San Cristóbal, Camilo Torres, La Cuyanita y la totalidad de las pilas públicas de la zona de escarpa.

Distrito Regadero: El Plan, La Esperanza I, II y III, José María Córdoba, La Juventud, Lizcano I y II, Paisajes del Norte, Regadero Norte, Los Ángeles, Mirador, Olas Altas, Olas Bajas, San Cristóbal, Transición, Villa Helena, Villa María, Villa Rosa y Altos del Progreso.

Publicidad

Distrito Colorados: Colorados, Villa Patricia, Pablón Alto, La Torre, El Rosal, Rosa Alta, Los Palos, Limoncito, Getsemaní, Campestre Norte, Portal de los Ángeles, Barrio Nuevo, La Fortuna, Rosal Norte y El Nogal, además de las pilas públicas del sector.

Distrito Bienestar: Colseguros Norte, Minuto de Dios, 23 de Junio, Altos del Kennedy, Altos del Progreso, Balcones del Kennedy, Barrio Kennedy, Miramar, Las Hamacas, María Paz, Miradores del Kennedy, Omaga I y II, Hospital del Norte y Tejar Norte.

Publicidad

Distrito Ferrovías: Campo Madrid, Café Madrid, Ciudadela Café Madrid, Villas de San Ignacio, Claveriano, Balcones del Kennedy, San Valentín, Villa Alegría II, Olas Bajas, Villa Alegría I, Omaga, Mirador del Kennedy, Viveros de Provenza y Las Hamacas.

Distrito Betania: Bavaria, San Ignacio Real y Betania.

Distrito Centro: Campo Hermoso, Alfonso López, La Joya, San Miguel, Chorreras de Don Juan, García Rovira, Primero de Mayo, Centro, Santander, 23 de Junio, Candiles, Pantanos I, II y III, Don Bosco, Villa Esmeralda, La Palma, Quinta Estrella, Urbanización Villa del Prado, Urbanización Los Búcaros, Cárcel Modelo, Hospital Psiquiátrico San Camilo e Instituto de Medicina Legal.

Publicidad

Distrito Puerta del Sol y La Iglesia: Ciudadela Real de Minas, Mutis, Ciudad Bolívar, Estoraques, Los Canelos, Prados del Mutis, Los Héroes, Monterredondo, Bucaramanga, San Gerardo I, Brisas del Mutis, Manzanares, Metrópolis I, Balconcitos, San Gerardo II, Punta Estrella, Conalvivienda, Centauros, Colombia, La Gran Ladera, El Angelino, Nueva Foresta, Ciudadela Verde y Planta Coca Cola.

Para atender a la población durante las 48 horas de suspensión, el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga anunció la activación de un plan de contingencia que contempla el abastecimiento mediante carrotanques, especialmente para usuarios de atención especial, en puntos estratégicos de la meseta.

Publicidad

Además, estarán habilitados tres puntos para el suministro de agua potable en la calle 9 con carrera 25, frente al Colegio Santander, la carrera 27 con calle 32, frente a Garcillantas, en el Parque de los Niños y la planta Morrorrico, ubicada en la bahía del Parque del Agua, sobre la vía a Cúcuta.

La empresa hizo un llamado a los habitantes de los sectores afectados para que almacenen agua con anticipación y hagan un uso racional del recurso, con el propósito de reducir las dificultades durante la interrupción.

El amb señaló que estas labores son necesarias para mantener la calidad, continuidad y confiabilidad del servicio de agua potable en Bucaramanga.