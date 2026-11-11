Una persona herida deja incendio en establecimiento comercial en Bucaramanga

Una persona herida dejó un incendio registrado en un establecimiento comercial de Bucaramanga, en la carrera 22 entre calles 36 y 37. La emergencia fue atendida por unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos, que lograron controlar las llamas y evitar que se propagaran a otros inmuebles.

La persona lesionada recibió atención médica tras el incidente. Hasta el momento, no se han establecido las causas que originaron la conflagración ni el monto de las pérdidas materiales.

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El negocio afectado es de reparación de aparatos electrónicos.

Incendio afectó una vivienda en la carrera 22 entre calles 36 y 37, en Bucaramanga. Bomberos controlaron la emergencia que dejó pérdidas materiales millonarias. Una persona resultó lesionada y las autoridades investigan las causas que originaron la emergencia #MañanasBlu pic.twitter.com/iMtWZy7TZ4 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 11, 2026

Las autoridades de la capital santandereana adelantan las verificaciones para determinar qué provocó el incendio y establecer las afectaciones que dejó la emergencia.



Los organismos de socorro reiteraron el llamado a reportar oportunamente cualquier situación que pueda representar un riesgo para la comunidad.