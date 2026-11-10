Bucaramanga tendrá Observatorio del Delito para monitorear la criminalidad las 24 horas

Bucaramanga contará por primera vez con un Observatorio del Delito, una herramienta tecnológica que permitirá monitorear el comportamiento de la criminalidad en la ciudad y orientar las acciones de las autoridades para prevenir y combatir los hechos delictivos.

El anuncio lo hizo el alcalde Cristian Portilla, quien explicó que este centro funcionará en el tercer piso de la Alcaldía, en las instalaciones de la Secretaría del Interior, y tendrá operación permanente, las 24 horas del día, durante los 365 días del año.

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El observatorio contará con un equipo interdisciplinario que analizará en tiempo real la información sobre los delitos, con el apoyo de herramientas de inteligencia artificial y un sistema de monitoreo de gran formato. Además, estará articulado con la Policía Nacional, la Fiscalía, el Ejército, las unidades de inteligencia y la Policía Judicial, para coordinar las acciones frente a las diferentes modalidades delictivas.

Según explicó el mandatario, "esta tecnología permitirá identificar los sectores con mayor incidencia de delitos y los horarios en los que se presentan, con el propósito de orientar los patrullajes y operativos de la fuerza pública".



La puesta en funcionamiento del observatorio estará acompañada de la renovación del sistema de videovigilancia de la ciudad. El alcalde anunció la incorporación de más de 200 cámaras nuevas, entre ellas dispositivos de reconocimiento facial y lectura automática de placas vehiculares (LPR), además de la reposición de 93 equipos que actualmente están fuera de servicio por fallas en el circuito cerrado de televisión.

A esta estrategia se sumará la llegada, prevista para diciembre, de tres torres móviles de vigilancia que podrán instalarse de manera itinerante en puntos estratégicos de Bucaramanga. Estos equipos tendrán cámaras con movimiento y acercamiento (PTZ), reconocimiento facial, lectura de placas y sistemas de perifoneo. También estarán conectados con el comando de la Policía y el Observatorio del Delito.

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El alcalde señaló que: "estas medidas buscan fortalecer la seguridad y mejorar la capacidad de respuesta de las autoridades. Como parte de los resultados recientes, durante septiembre se registró una reducción del 50 % en los homicidios y en octubre la disminución fue del 33 %".

Además de los homicidios, la Administración Municipal busca concentrar esfuerzos en combatir el hurto, las lesiones personales y la violencia intrafamiliar, problemáticas que también representan retos para la seguridad de la capital santandereana.