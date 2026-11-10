En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Caracol Televisión
FMI
Bombardeo en Tibú
Espionaje DNI
Papa en Latinoamérica

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Atlético Bucaramanga espera recuperar a jugadores lesionados para los cuadrangulares

Atlético Bucaramanga espera recuperar a jugadores lesionados para los cuadrangulares

Nilson Castrillón, Fabry Castro y Diego Novoa avanzan en sus procesos de recuperación, mientras que Luis Mateus también permanece bajo manejo médico

FOTO LUCIANO PONS- ATLÉTICO BUCARAMANGA.jpg
FOTO: Luciano Pons - Atlético Bucaramanga
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 10 de nov, 2026

Atlético Bucaramanga trabaja en la recuperación de sus jugadores lesionados con la expectativa de tener alternativas para afrontar los cuadrangulares semifinales del fútbol colombiano. El departamento médico del equipo entregó un nuevo reporte sobre la condición de cuatro futbolistas que presentan diferentes lesiones musculares y articulares.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

Uno de los casos es el de Nilson Castrillón, quien sufrió un esguince grado I del retináculo patelofemoral lateral durante el compromiso frente a Atlético Nacional. El defensor adelanta un proceso de rehabilitación y su regreso a las canchas dependerá de su evolución clínica y funcional.

Últimas noticias

Nueva EPS
Santanderes

Gobernador de Santander pide intervención del Gobierno ante millonarias deudas de las EPS

encargada motel pinchote santander.jpeg
Santanderes

Capturan a trabajadora de motel en Santander por permitir el ingreso de menores

Publicidad

Por su parte, Fabry Castro presenta una distensión muscular leve del gastrocnemio medial de la pierna derecha, también sufrida en el partido contra Nacional. Actualmente se encuentra en proceso de recuperación y manejo terapéutico.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

En el caso de Diego Novoa, el guardameta presenta un desgarro muscular del glúteo medio izquierdo. Según el reporte médico, su evolución es favorable y ya avanza en la fase de readaptación deportiva, con trabajos específicos en campo.

Publicidad

El cuarto jugador es Luis Mateus, quien sufrió un desgarro muscular grado I del recto femoral del muslo derecho durante una sesión de entrenamiento. Actualmente realiza un programa individualizado de fisioterapia.

Publicidad

La recuperación de estos futbolistas resulta importante para Atlético Bucaramanga de cara a los cuadrangulares semifinales, una instancia en la que el equipo necesitará alternativas en diferentes posiciones para competir por un cupo en la final.

Aunque Diego Novoa presenta una evolución favorable y ya realiza trabajos en campo, los otros tres jugadores continúan en sus respectivos procesos de rehabilitación.

Publicidad

El club no estableció fechas para el regreso de ninguno de los futbolistas y aclaró que la reincorporación a los entrenamientos y la competencia dependerá de la evolución clínica y funcional de cada uno.

Relacionados

Atlético Bucaramanga

Bucaramanga

Fútbol

Santander

Federación Colombiana de Fútbol

Blu Radio

Noticias de hoy

Deportes

Publicidad

Publicidad

Publicidad