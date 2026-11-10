Atlético Bucaramanga espera recuperar a jugadores lesionados para los cuadrangulares

Atlético Bucaramanga trabaja en la recuperación de sus jugadores lesionados con la expectativa de tener alternativas para afrontar los cuadrangulares semifinales del fútbol colombiano. El departamento médico del equipo entregó un nuevo reporte sobre la condición de cuatro futbolistas que presentan diferentes lesiones musculares y articulares.

Uno de los casos es el de Nilson Castrillón, quien sufrió un esguince grado I del retináculo patelofemoral lateral durante el compromiso frente a Atlético Nacional. El defensor adelanta un proceso de rehabilitación y su regreso a las canchas dependerá de su evolución clínica y funcional.

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Por su parte, Fabry Castro presenta una distensión muscular leve del gastrocnemio medial de la pierna derecha, también sufrida en el partido contra Nacional. Actualmente se encuentra en proceso de recuperación y manejo terapéutico.

🎙️Estas fueron las declaraciones del profesor Pablo Peirano y Brandon Caicedo en la rueda de prensa, tras la victoria del Leopardo en la fecha 18.#VolvamosA𝐑𝐔𝐆𝐈𝐑 #MiHerenciaMiPasión🫀 pic.twitter.com/qlteL9Lw7N — Atlético Bucaramanga (@ABucaramanga) November 9, 2026

En el caso de Diego Novoa, el guardameta presenta un desgarro muscular del glúteo medio izquierdo. Según el reporte médico, su evolución es favorable y ya avanza en la fase de readaptación deportiva, con trabajos específicos en campo.

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El cuarto jugador es Luis Mateus, quien sufrió un desgarro muscular grado I del recto femoral del muslo derecho durante una sesión de entrenamiento. Actualmente realiza un programa individualizado de fisioterapia.

📄¡Goleada en Montería y clasificación a los cuadrangulares!https://t.co/sgHeW7aEb8 — Atlético Bucaramanga (@ABucaramanga) November 9, 2026

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La recuperación de estos futbolistas resulta importante para Atlético Bucaramanga de cara a los cuadrangulares semifinales, una instancia en la que el equipo necesitará alternativas en diferentes posiciones para competir por un cupo en la final.

Aunque Diego Novoa presenta una evolución favorable y ya realiza trabajos en campo, los otros tres jugadores continúan en sus respectivos procesos de rehabilitación.

𝑩𝒓𝒂𝒏𝒅𝒐𝒏 𝑪𝒂𝒊𝒄𝒆𝒅𝒐 aparece para poner arugir al Bucaramanga y marcar el primerode la tarde en Montería.💛💚#VolvamosA𝐑𝐔𝐆𝐈𝐑 #MiHerenciaMiPasión🫀 pic.twitter.com/HigDMSSEHf — Atlético Bucaramanga (@ABucaramanga) November 8, 2026

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El club no estableció fechas para el regreso de ninguno de los futbolistas y aclaró que la reincorporación a los entrenamientos y la competencia dependerá de la evolución clínica y funcional de cada uno.