Una DNI sin controles es una vulnerabilidad a la seguridad nacional: MOE por escándalo

La directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, advirtió que la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) podría representar una vulnerabilidad para la seguridad nacional si no cuenta con suficientes mecanismos de vigilancia y control, en medio del escándalo por las presuntas irregularidades que se habrían cometido durante el gobierno anterior.

En entrevista con Recap Blu, la funcionaria pidió esclarecer el origen de los documentos que alertan sobre posibles contrataciones irregulares, ataques informáticos contra la Registraduría y actuaciones que habrían comprometido información clasificada.

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"Tener una Dirección Nacional de Inteligencia adscrita a la Presidencia de la República sin controles suficientes es una vulnerabilidad a la seguridad nacional", sostuvo la directora.

Las denuncias reveladas por Noticias Caracol incluyen el caso de Carlos Andrés Oyola, funcionario de la DNI quien fue capturado el 6 de noviembre y es investigado por presuntas irregularidades en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD). La Fiscalía le imputó los delitos de falsedad en documento público, concierto para delinquir, acceso abusivo a un sistema informático y fraude procesal, en una investigación por la presunta alteración de registros académicos y financieros. Además, documentos relacionados con la entidad lo vincularían con posibles accesos irregulares a información clasificada y supuestos intentos de alterar resultados electorales y atacar los sistemas de la Registraduría.



Frente a la gravedad de estos señalamientos, Barrios pidió establecer quién elaboró el documento que contiene las alertas y cuál fue su recorrido hasta llegar al actual Gobierno. La directora de la MOE explicó que el archivo está identificado como un documento de "empalme", pese a que, según recordó, no hubo un proceso formal de empalme entre las administraciones de Gustavo Petro y Abelardo De La Espriella. Por esa razón, consideró necesario determinar si se trata de una auditoría del Gobierno actual, quién estuvo a cargo de su elaboración y qué medidas se han adoptado para atender las posibles vulnerabilidades.

Abelardo De La Espriella y Gustavo Petro. Foto: AFP

Próximas elecciones en Colombia

La preocupación de la MOE también está relacionada con las garantías para el próximo proceso electoral, previsto para octubre del próximo año. Barrios señaló que las posibles fallas en los controles de inteligencia no solo comprometerían la seguridad de las autoridades electorales, sino también la protección de mandatarios, expresidentes y altas entidades del Estado. Por eso, planteó que el Congreso y expertos deben abrir una discusión de fondo sobre el funcionamiento de la DNI y su relación de dependencia con la Presidencia de la República.

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Finalmente, la directora de la MOE recordó que una de las principales preocupaciones de la organización durante las elecciones anteriores estuvo relacionada con la desinformación y las campañas coordinadas para generar desconfianza hacia las autoridades electorales sin pruebas que respaldaran esos señalamientos. Advirtió que el nuevo escenario exige fortalecer los mecanismos de protección y transparencia. Para Barrios, el escándalo debe servir para revisar los controles de la inteligencia estatal y garantizar que sus capacidades no puedan utilizarse para poner en riesgo la democracia ni la seguridad de quienes participan en las elecciones.