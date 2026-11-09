Fiscal Camargo responde a escándalo del DNI y desmiente reuniones con Carlos Oyola

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, se pronunció tras la publicación del informe periodístico de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol relacionado con presuntas irregularidades en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). En comunicación con el medio televisivo, la titular del ente acusador desmintió categóricamente haber sostenido reuniones con Carlos Andrés Oyola Tovar y entregó detalles de las verificaciones realizadas en las bitácoras oficiales de la entidad.



¿Qué dijo la fiscal Luz Adriana Camargo sobre las supuestas reuniones con Carlos Oyola?

De acuerdo con las precisiones entregadas por Camargo, en los libros de control y registros de ingresos al despacho de la Fiscalía General no figura ningún encuentro presencial o virtual con Carlos Oyola. La funcionaria enfatizó que la ausencia de contactos se encuentra plenamente respaldada por la trazabilidad institucional de las visitas de su despacho.

Asimismo, la titular de la Fiscalía confirmó que las revisiones de seguridad se extendieron a las dependencias de la segunda línea de mando de la entidad. Según explicó la fiscal general, en las planillas del vicefiscal general de la Nación, Gilberto Guerrero, también se constató que no ha existido reunión o atención alguna a Oyola Tovar.

La fiscal general Luz Adriana Camargo hablando desde Barranquilla. Blu Radio

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La aclaración de la jefa del organismo acusador se da en el marco de la revelación de un documento de empalme de 26 páginas elaborado en julio de 2026 sobre la DNI. En dicho informe se exponen presuntas irregularidades vinculadas a la gestión del organismo de inteligencia, incluyendo señalamientos sobre seguimientos a esquemas de protección y compras tecnológicas.



¿Qué hallaron en los registros de visitas del Búnker de la Fiscalía en Bogotá?

A pesar de descartar los despachos de la alta dirección, la fiscal Camargo confirmó que la revisión a las bases de datos de la sede central de la entidad en la capital arrojó el ingreso del ciudadano al inmueble institucional. De acuerdo con la información oficial, Carlos Andrés Oyola Tovar estuvo en las instalaciones del Búnker de la Fiscalía en Bogotá el 22 de agosto de 2023.

La funcionaria aclaró que la fecha del registro corresponde a siete meses antes de que ella asumiera formalmente el cargo como fiscal general de la Nación. Adicionalmente, Camargo señaló que en las comprobaciones preliminares no se ha podido determinar a qué dependencia o funcionario específico estuvo dirigida dicha visita, ni cuál fue el motivo de su presencia en la sede judicial en 2023.