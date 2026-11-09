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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Hallan a menores en zona de rumba de Bucaramanga; dos discotecas fueron cerradas

Hallan a menores en zona de rumba de Bucaramanga; dos discotecas fueron cerradas

Las autoridades también encontraron a menores de edad en los alrededores de las discotes y bares de la zona de rumba de Bucaramanga.

controles en Cuadra Play.jpg
Blu Radio. Controles en Cuadra Play //Foto: Alcaldía de Bucaramanga
Por: Verónica Rincón
|
Actualizado: 9 de nov, 2026

Las autoridades intensificaron los controles en Cuadra Play, uno de los sectores de rumba de Bucaramanga, donde un operativo de la Alcaldía, con apoyo de la Policía Nacional, Tránsito y el Cuerpo de Bomberos, dejó como resultado la inmovilización de vehículos y el cierre de dos establecimientos comerciales por incumplir los requisitos para su funcionamiento.

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Durante las intervenciones se llevaron a cabo requisas, verificación de antecedentes y controles a vehículos. Como resultado, fueron inmovilizados varios automotores que se encontraban estacionados en andenes y zonas de espacio público, obstruyendo estos lugares.

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Asimismo, las autoridades detectaron la presencia de menores de edad en inmediaciones de los establecimientos nocturnos y ordenaron el cierre de dos negocios que no cumplían con los requisitos exigidos para su funcionamiento.

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De acuerdo con la Administración Municipal, durante los procedimientos algunos conductores se opusieron a los controles, por lo que fue necesaria la intervención de uniformados de la Policía para garantizar el desarrollo de los operativos.

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Las autoridades señalaron que estas acciones buscan mantener el orden, recuperar el espacio público y verificar que los establecimientos nocturnos cumplan con las normas para operar en este sector de la ciudad.

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