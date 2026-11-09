Gobernador de Santander pide mantener ofensiva contra el ELN tras ataque con drones

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, rechazó el atentado perpetrado con drones contra un cantón militar en Santa Rosa del Sur, Bolívar, y pidió al Gobierno Nacional mantener las operaciones militares contra los grupos armados ilegales, especialmente contra el ELN.

El mandatario departamental advirtió que este tipo de acciones violentas pueden ser retaliaciones de las organizaciones criminales frente a los resultados de la Fuerza Pública, por lo que insistió en la necesidad de respaldar a las autoridades y mantener la presión militar en los territorios.

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Según Díaz, el ataque estaría relacionado con la captura de un presunto cabecilla del ELN que, de acuerdo con la información que recibió, estaría involucrado en el tráfico de oro en esa zona del país.

"Hay que rodear al Gobierno Nacional, hay que rodear a la Fuerza Pública. Yo lo he venido diciendo desde hace mucho tiempo: esto no es fácil, va a haber retaliaciones por parte de los bandidos", manifestó el gobernador.



El ataque ocurrió hacia el mediodía del sábado 7 de noviembre, cuando el cantón militar de Santa Rosa del Sur, donde funciona el Batallón de Infantería de Selva N.° 48, fue atacado con drones acondicionados con explosivos.

El balance entregado por el Ejército Nacional reportó tres personas muertas y 47 lesionadas, de las cuales 16 presentaban heridas de gravedad. El hecho generó una operación de evacuación de los afectados hacia diferentes centros asistenciales.

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La ofensiva habría sido una retaliación del ELN por la captura de alias 'Carrito', señalado como cabecilla del Frente de Resistencia Guamocó de esa organización guerrillera. Así lo informó el ministro de Defensa, quien atribuyó a ese grupo armado la acción terrorista.

Soldados heridos fueron trasladados a Bucaramanga

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Santander se convirtió en uno de los principales puntos de atención médica para los militares afectados. De acuerdo con el reporte conocido el domingo 8 de noviembre, 22 uniformados fueron trasladados a centros asistenciales del departamento.

De ese grupo, 14 reciben atención en el Hospital Universitario de Santander (HUS), en Bucaramanga; siete fueron remitidos a instituciones médicas de Barrancabermeja y uno permanece en el dispensario de la Segunda División del Ejército.

Los militares llegaron inicialmente en helicópteros a las instalaciones de la Segunda División, en Bucaramanga, desde donde se coordinó su traslado en ambulancias.

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En el caso del HUS, los pacientes tienen entre 18 y 32 años y reciben atención especializada. El centro médico activó su capacidad hospitalaria y quirúrgica para atender la emergencia.

Ante este panorama, Juvenal Díaz también hizo un llamado a la Quinta Brigada del Ejército para reforzar la seguridad en los límites de Santander con el sur de Bolívar, Cesar y Norte de Santander, con el propósito de evitar que las estructuras armadas ilegales aprovechen las zonas fronterizas para movilizarse o ejecutar nuevas acciones violentas.

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El gobernador insistió en que las operaciones militares deben continuar y que no se puede permitir que las retaliaciones de los grupos ilegales frenen las acciones de la Fuerza Pública.

“Rechazamos totalmente estos actos violentos que violan el Derecho Internacional Humanitario por parte de los bandidos, de los terroristas. Necesitamos estar muy unidos, necesitamos estar muy fuertes”, concluyó el mandatario.

Díaz reiteró su llamado a cerrar filas alrededor de las instituciones y mantener la ofensiva contra las organizaciones criminales que tienen presencia en esta zona del país.