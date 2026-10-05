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Colombia fortalece el puente entre sus futbolistas y el fútbol internacional

Las decisiones sobre formación, adaptación a nuevos países, manejo de la imagen pública y planificación de una carrera pueden tener efectos a largo plazo.

Balón de fútbol.jpg
Foto: creada con ImageFX
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 5 de oct, 2026

Una nueva alianza en el ámbito de la representación deportiva busca ampliar las posibilidades de los futbolistas colombianos que aspiran a desarrollar sus carreras en el exterior. Dímelo Jara Sports y Best Of You anunciaron la creación de Dímelo Jara Sports by Best Of You, una estructura que tendrá operaciones en Colombia y vínculos con el fútbol europeo.

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El acuerdo surge en un momento en el que cada vez más jugadores nacionales buscan oportunidades fuera del país. La iniciativa contempla el acompañamiento de futbolistas y entrenadores en aspectos relacionados con sus carreras profesionales, desde la planificación deportiva hasta la representación y comunicación.

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La participación de Best Of You incorpora conexiones con el fútbol europeo y con profesionales que han tenido recorrido en algunas de las principales competiciones del continente. Entre los nombres relacionados con la firma aparecen Xabi Alonso, Casemiro, Roberto Carlos, Kaká, Figo y Arbeloa.

Dímelo Jara Sports y Best Of You.jpg

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La representación de un futbolista no se limita a gestionar una transferencia. Las decisiones sobre formación, adaptación a nuevos países, manejo de la imagen pública y planificación de una carrera pueden tener efectos a largo plazo.

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En ese contexto, la alianza plantea acompañar a jugadores y entrenadores en distintas etapas de su trayectoria, con especial atención a los jóvenes que buscan dar el salto al fútbol internacional.

Para el fútbol colombiano, la llegada de nuevos vínculos con estructuras europeas abre otro capítulo en la salida de talentos hacia otros mercados. El desafío estará en que esas oportunidades se traduzcan en carreras sostenibles y no únicamente en movimientos puntuales entre clubes

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