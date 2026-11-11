Tres ataques sicariales dejan dos muertos y dos heridos en Barrancabermeja

Dos personas muertas y dos más heridas es el saldo de tres ataques sicariales registrados en menos de 24 horas en Barrancabermeja.

La seguidilla de hechos violentos, ocurridos entre la tarde del martes 10 de noviembre y la madrugada de este miércoles 11 de noviembre, encendió nuevamente las alarmas por la situación de seguridad en el puerto petrolero.

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Los ataques con arma de fuego se presentaron en tres sectores del distrito: los barrios San Martín, en la comuna 6; El Progreso, en la comuna 5, y el sector de Bendición de Dios, en la comuna 7.

El primer hecho ocurrió en el barrio San Martín, donde fue atacado con arma de fuego Brayan Andrés Rojas, de 22 años. El joven resultó gravemente herido y permanece bajo pronóstico reservado en el Hospital Regional del Magdalena Medio.



Dos personas muertas y dos más heridas dejan tres ataques sicariales en menos de 24 horas en Barrancabermeja. Las autoridades investigan los hechos y no descartan que estén relacionados con disputas entre bandas dedicadas al microtráfico en el puerto petrolero #MañanasBlu pic.twitter.com/ucgqayIG5f — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 11, 2026

Horas después, en el barrio El Progreso, fue asesinado Andrés Felipe González Díaz, de 32 años, quien residía en el barrio Danubio.

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El tercer ataque se registró hacia la 1:30 de la madrugada de este miércoles en el sector Bendición de Dios. Dos hombres de nacionalidad venezolana fueron atacados a bala.

En el hecho murió Daniel Alexander Sánchez Muñoz, mientras que William José Rosales Sánchez, de 48 años, recibió tres impactos de bala y fue trasladado a la Clínica Magdalena.

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Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los móviles de los tres ataques. Entre las hipótesis que se analizan está una posible relación con disputas entre estructuras delincuenciales dedicadas al tráfico local de estupefacientes.

La ocurrencia de estos tres hechos en diferentes comunas, en un periodo inferior a 24 horas, vuelve a poner sobre la mesa la preocupación ciudadana por el deterioro de las condiciones de seguridad en Barrancabermeja y la necesidad de acciones para contener los homicidios y los ataques sicariales.

La Policía informó que una mujer fue capturada en Barrancabermeja cuando tenía en su poder un arsenal que pertenecería a las disidencias de las Farc del Magdalena Medio. Según las autoridades, el armamento presuntamente sería comercializado con as Autodefensas Conquistadoras de la Sierra.

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#Video Entre juguetes escondían un arsenal de guerra en una vivienda de Barrancabermeja #MañanasBluhttps://t.co/PxpkYjZXvi — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 10, 2026

Horas antes en Floridablanca dos hombres y una mujer resultaron heridos en un ataque de sicarios. El violento hecho ocurrió frente a un negocio de comidas rápidas en el barrio El Carmen.

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Tres personas heridas deja ataque sicarial en Floridablanca. El hecho violento se registró frente a un restaurante de comidas rápidas, en inmediaciones de los semáforos de la vía que comunica a los barrios El Carmen y La Cumbre. Las autoridades investigan lo ocurrido #MañanasBlu pic.twitter.com/WaEe6UiSwU — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 10, 2026

Las autoridades de Santander buscan establecer si existe conexión entre los hechos y quiénes estarían detrás de esta cadena de ataques armados en Barrancabermeja.