En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Caracol Televisión
Ataque en RCN
Aeropuerto El Dorado
James Rodríguez

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Tres ataques sicariales dejan dos muertos y dos heridos en Barrancabermeja

Tres ataques sicariales dejan dos muertos y dos heridos en Barrancabermeja

La seguidilla de hechos violentos, ocurridos entre la tarde del martes 10 de noviembre y la madrugada de este miércoles 11 de noviembre, encendió nuevamente las alarmas en el puerto petrolero.

Imagen de referencia que muestra a un investigador forense recolectando evidencia en una escena de crimen.
Imagen de referencia que muestra a un investigador forense recolectando evidencia en una escena de crimen.
Foto: Pexels.
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 11 de nov, 2026

Dos personas muertas y dos más heridas es el saldo de tres ataques sicariales registrados en menos de 24 horas en Barrancabermeja.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

La seguidilla de hechos violentos, ocurridos entre la tarde del martes 10 de noviembre y la madrugada de este miércoles 11 de noviembre, encendió nuevamente las alarmas por la situación de seguridad en el puerto petrolero.

Últimas noticias

grifo de agua en casa.jpg
Santanderes

Estos son los barrios afectados con el corte de agua durante 48 horas en Bucaramanga

FOTO INCENDIO CENTRO BUCARAMANMGA- CAPTURA DE VIDEO.jpg
Santanderes

Una persona herida deja incendio en establecimiento comercial en Bucaramanga

Publicidad

Los ataques con arma de fuego se presentaron en tres sectores del distrito: los barrios San Martín, en la comuna 6; El Progreso, en la comuna 5, y el sector de Bendición de Dios, en la comuna 7.

El primer hecho ocurrió en el barrio San Martín, donde fue atacado con arma de fuego Brayan Andrés Rojas, de 22 años. El joven resultó gravemente herido y permanece bajo pronóstico reservado en el Hospital Regional del Magdalena Medio.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Horas después, en el barrio El Progreso, fue asesinado Andrés Felipe González Díaz, de 32 años, quien residía en el barrio Danubio.

Publicidad

El tercer ataque se registró hacia la 1:30 de la madrugada de este miércoles en el sector Bendición de Dios. Dos hombres de nacionalidad venezolana fueron atacados a bala.

En el hecho murió Daniel Alexander Sánchez Muñoz, mientras que William José Rosales Sánchez, de 48 años, recibió tres impactos de bala y fue trasladado a la Clínica Magdalena.

Publicidad

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los móviles de los tres ataques. Entre las hipótesis que se analizan está una posible relación con disputas entre estructuras delincuenciales dedicadas al tráfico local de estupefacientes.

La ocurrencia de estos tres hechos en diferentes comunas, en un periodo inferior a 24 horas, vuelve a poner sobre la mesa la preocupación ciudadana por el deterioro de las condiciones de seguridad en Barrancabermeja y la necesidad de acciones para contener los homicidios y los ataques sicariales.

La Policía informó que una mujer fue capturada en Barrancabermeja cuando tenía en su poder un arsenal que pertenecería a las disidencias de las Farc del Magdalena Medio. Según las autoridades, el armamento presuntamente sería comercializado con as Autodefensas Conquistadoras de la Sierra.

Publicidad

Horas antes en Floridablanca dos hombres y una mujer resultaron heridos en un ataque de sicarios. El violento hecho ocurrió frente a un negocio de comidas rápidas en el barrio El Carmen.

Publicidad

Las autoridades de Santander buscan establecer si existe conexión entre los hechos y quiénes estarían detrás de esta cadena de ataques armados en Barrancabermeja.

Relacionados

Homicidios

Barrancabermeja

Santander

sicariato

Floridablanca

Bucaramanga

Bandas criminales

Blu Radio

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad