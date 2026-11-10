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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Asciende a 46 los militares atendidos tras atentado en Santa Rosa del Sur: 21 están en Bucaramanga

Asciende a 46 los militares atendidos tras atentado en Santa Rosa del Sur: 21 están en Bucaramanga

Los uniformados heridos en el ataque terrorista del 7 de noviembre reciben atención médica en diferentes centros asistenciales. En Bucaramanga, Barrancabermeja, Aguachica, Santa Rosa y Bolivar.

Soldados heridos en ataque en Santa Rosa del Sur, permanecen en el Hospital Universitario de Santander.
Soldados heridos en ataque en Santa Rosa del Sur, permanecen en el Hospital Universitario de Santander.
Foto: Hospital Universitario de Santander.
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 10 de nov, 2026
Editado por: Alix Salamanca

Continúa la atención médica a los militares heridos durante el atentado terrorista ocurrido el pasado 7 de noviembre en Santa Rosa del Sur, Bolívar. De acuerdo con el más reciente reporte, 28 uniformados permanecen hospitalizados en diferentes centros asistenciales, la gran mayoría, en Santander y otros en Cesar. 18 uniformados ya recibieron el alta médica.

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En Bucaramanga, en el Hospital Universitario de Santander (HUS) actualmente son atendidos 15 soldados, así lo confirmó Orlando Quintero, subgerente de la institución.

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"Dos pacientes permanecen en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), con pronóstico reservado, mientras que los demás continúan en proceso de recuperación y bajo seguimiento especializado".

Posterior a pasar esta etapa serán valorados en las diferentes especialidades, dado que varios de ellos presentan fracturas, afectaciones en sus ojos, lesiones en sus cuerpos, además de atención por audición debido a las detonaciones.

El HUS también informó que ocho de los pacientes han requerido intervenciones quirúrgicas, algunos de ellos en varias oportunidades, debido a lesiones abdominales, vasculares, óseas y de tejidos blandos.

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Los demás militares reciben atención en otros centros hospitalarios. La distribución de los uniformados que permanecen bajo atención médica es la siguiente:

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En Bucaramanga: permanecen 21 militares, 15 de ellos en el HUS y los demás en el Hospital Militar de la Segunda División.

En Barrancabermeja: permanecen cuatro militares.

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En Aguachica, Cesar: dos militares.

En Santa Rosa del Sur, Bolivar: se encuentra un militar.

En total, 28 uniformados continúan hospitalizados y 18 han recibido el alta médica, luego de resultar heridos en el ataque atribuido a grupos armados ilegales en el sur de Bolívar.

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La Gobernación de Santander y los equipos médicos mantienen el acompañamiento a los militares y sus familias, mientras avanza la recuperación de los afectados.

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