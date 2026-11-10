En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Caracol Televisión
Papa en Latinoamérica
Espionaje DNI
Inflación

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Ofrecen $3.200 millones por alias ‘Casinga’, por atentado contra militares en Santa Rosa

Ofrecen $3.200 millones por alias ‘Casinga’, por atentado contra militares en Santa Rosa

Las autoridades identificaron a Jesús Navarro Robles, presunto cabecilla del ELN, como uno de los responsables del atentado contra las instalaciones militares en Santa Rosa del Sur, Bolívar.

Cayó cabecilla del ELN en Arauca.jpg
Cabecilla del ELN
AFP
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 10 de nov, 2026

Una recompensa de hasta $3.200 millones ofrecen las autoridades por información que permita ubicar y capturar a Jesús Navarro Robles, conocido con el alias de ‘Casinga’, señalado como presunto responsable del ataque con explosivos contra una base militar en Santa Rosa del Sur, sur de Bolívar.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

De acuerdo con las investigaciones, Navarro Robles sería uno de los principales cabecillas del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro del ELN, estructura armada ilegal que tiene presencia en esta zona del departamento.

Últimas noticias

Gobierno ratifica que no modificará la delimitación de Santurbán acordada con Vetas.jpg
Santanderes

Gobierno ratifica compromisos con Vetas y mantiene límites acordados en Santurbán

Fusiles y armamento fue encontrado en una vivienda en Barrancabermeja
Santanderes

Entre juguetes escondían un arsenal de guerra en una vivienda de Barrancabermeja

Publicidad

El atentado dejó tres integrantes de la Fuerza Pública muertos y más de 40 soldados heridos, luego del ataque contra las instalaciones militares mediante el uso de explosivos lanzados desde drones por el ELN.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Una de las hipótesis que manejan los organismos de inteligencia apunta a que la acción violenta habría sido una retaliación por la captura de alias ‘Carrito’, señalado como hombre de confianza de ‘Casinga’.

Publicidad

"Bajo su mando se han ordenado ataques armados y hostigamientos contra tropas del Ejército, así como acciones de intimidación a pobladores en la serranía de San Lucas. Le sigue alias ‘Ernesto’, líder de la subregión Sur-Norte del mismo frente, señalado como autor de múltiples atentados contra la Fuerza Pública y la comunidad. Según inteligencia militar, este cabecilla dirige a sus hombres desde las zonas altas de la serranía, donde ha instalado campamentos para coordinar emboscadas y amedrentamientos", señala un documento de inteligencia militar conocido por Blu Radio.

Alias 'Casinga', sería el encargado de dirigir las operaciones de una de las estructuras más importantes del ELN en el sur de Bolívar y el Bajo Cauca antioqueño. El documento lo señala como presunto responsable de “asesinatos, extorsiones y exigencias económicas al personal del comercio, además de intimidaciones contra comunidades del sur de Bolívar".

Publicidad

Las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer la participación de otros integrantes de esta estructura armada ilegal y esclarecer las circunstancias en las que fue perpetrado el atentado.

El ataque contra la base militar en Santa Rosa del Sur representa una nueva escalada de violencia en el sur de Bolívar, una zona con presencia de estructuras armadas ilegales que se disputan el control territorial y las economías ilícitas. La identificación de alias ‘Casinga’ y la millonaria recompensa hacen parte de las acciones de las autoridades para ubicar a los responsables del atentado.

Relacionados

ELN

Bolívar

Ejército Nacional

Policía Nacional

Bucaramanga

Abelardo De La Espriella

Santander

Blu Radio

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad