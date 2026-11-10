Ofrecen $3.200 millones por alias ‘Casinga’, por atentado contra militares en Santa Rosa

Una recompensa de hasta $3.200 millones ofrecen las autoridades por información que permita ubicar y capturar a Jesús Navarro Robles, conocido con el alias de ‘Casinga’, señalado como presunto responsable del ataque con explosivos contra una base militar en Santa Rosa del Sur, sur de Bolívar.

De acuerdo con las investigaciones, Navarro Robles sería uno de los principales cabecillas del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro del ELN, estructura armada ilegal que tiene presencia en esta zona del departamento.

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El atentado dejó tres integrantes de la Fuerza Pública muertos y más de 40 soldados heridos, luego del ataque contra las instalaciones militares mediante el uso de explosivos lanzados desde drones por el ELN.

#ComunicaciónOficial | Rechazamos con absoluta contundencia el cobarde ataque terrorista perpetrado con drones cargados de explosivos contra el Cantón Militar de Santa Rosa, sur de Bolívar, que cobró la vida de nuestros héroes:



Soldado profesional Jairo Lince Carvajal.

Soldado… pic.twitter.com/Oa3Xfs3JNH — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) November 8, 2026

Una de las hipótesis que manejan los organismos de inteligencia apunta a que la acción violenta habría sido una retaliación por la captura de alias ‘Carrito’, señalado como hombre de confianza de ‘Casinga’.

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"Bajo su mando se han ordenado ataques armados y hostigamientos contra tropas del Ejército, así como acciones de intimidación a pobladores en la serranía de San Lucas. Le sigue alias ‘Ernesto’, líder de la subregión Sur-Norte del mismo frente, señalado como autor de múltiples atentados contra la Fuerza Pública y la comunidad. Según inteligencia militar, este cabecilla dirige a sus hombres desde las zonas altas de la serranía, donde ha instalado campamentos para coordinar emboscadas y amedrentamientos", señala un documento de inteligencia militar conocido por Blu Radio.

Dos militares permanecen en UCI en Bucaramanga tras atentado en el sur de Bolívar #MañanasBlu https://t.co/HLQfgptFsi — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 9, 2026

Alias 'Casinga', sería el encargado de dirigir las operaciones de una de las estructuras más importantes del ELN en el sur de Bolívar y el Bajo Cauca antioqueño. El documento lo señala como presunto responsable de “asesinatos, extorsiones y exigencias económicas al personal del comercio, además de intimidaciones contra comunidades del sur de Bolívar".

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Las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer la participación de otros integrantes de esta estructura armada ilegal y esclarecer las circunstancias en las que fue perpetrado el atentado.

El ataque contra la base militar en Santa Rosa del Sur representa una nueva escalada de violencia en el sur de Bolívar, una zona con presencia de estructuras armadas ilegales que se disputan el control territorial y las economías ilícitas. La identificación de alias ‘Casinga’ y la millonaria recompensa hacen parte de las acciones de las autoridades para ubicar a los responsables del atentado.