Ataque sicarial en Floridablanca deja tres personas heridas; investigan los móviles

Un nuevo ataque con arma de fuego se registró en el área metropolitana de Bucaramanga. Tres personas resultaron heridas en un hecho que es investigado por las autoridades y que ocurrió en la noche del lunes 9 de noviembre en Floridablanca.

De acuerdo con el reporte de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el caso se presentó en la transversal 45, en el barrio El Carmen, luego de que la línea de emergencias 123 recibiera información sobre varias personas lesionadas por disparos.

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El ataque ocurrió frente a un establecimiento de comidas rápidas, en inmediaciones de los semáforos de la vía que comunica los barrios El Carmen y La Cumbre.

Las tres víctimas fueron trasladadas a centros asistenciales. Uno de los heridos presentó una lesión por arma de fuego en una pantorrilla, con orificio de entrada y salida, y fue remitido a la Clínica Guane. Una mujer sufrió una herida en la región abdominal, mientras que la tercera persona recibió un impacto en la oreja izquierda. Ambas fueron trasladadas a la Clínica Foscal.



Tres personas heridas deja ataque sicarial en Floridablanca. El hecho violento se registró frente a un restaurante de comidas rápidas, en inmediaciones de los semáforos de la vía que comunica a los barrios El Carmen y La Cumbre. Las autoridades investigan lo ocurrido #MañanasBlu pic.twitter.com/WaEe6UiSwU — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 10, 2026

Tras lo ocurrido, unidades de la SIJIN y SIPOL fueron informadas para adelantar las investigaciones. El CTI tenía pendiente la realización de los actos urgentes para avanzar en la recolección de elementos materiales probatorios. Por ahora, la modalidad y los móviles del ataque son materia de investigación.

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Este nuevo hecho se suma a los episodios de violencia con armas de fuego que mantienen en alerta a las autoridades y a los habitantes del área metropolitana de Bucaramanga, donde los ataques sicariales y las disputas entre estructuras delincuenciales representan un desafío para la seguridad ciudadana.

#Video La Policía desplegó operativos de registro y control en puntos estratégicos del área metropolitana de Bucaramanga para prevenir hechos delictivos y alteraciones del orden público #MañanasBlu pic.twitter.com/X9NFmIydm5 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 10, 2026

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En respuesta a esta problemática, la Policía ha desplegado operativos de registro y control en puntos estratégicos de Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta, con participación de diferentes especialidades, para prevenir hechos delictivos y alteraciones del orden público.

Las autoridades buscan establecer quiénes estarían detrás de este nuevo ataque y si las víctimas eran el objetivo de los agresores.