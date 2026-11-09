Inflación aumentó 0,79 % en un año: Armenia, Bucaramanga y Medellín tuvieron el mayor incremento

La inflación anual en el país se ubicó en 6,30 % en octubre de 2026, lo que representa un aumento de 0,79 puntos porcentuales frente al 5,51 % registrado en octubre de 2025, según los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Con este resultado, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) completó tres meses consecutivos al alza, después de pasar de 6,29 % en septiembre a 6,30 % en octubre de 2026.

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En cuanto a la variación mensual, el indicador fue de 0,20 % en octubre de 2026, en comparación con septiembre de este mismo año. Por su parte, la inflación acumulada entre enero y octubre de 2026 llegó a 5,94 %.

Estas cifras mantienen la inflación por fuera del rango meta establecido por el Banco de la República, que se encuentra entre el 2 % y el 4 %.



Entre enero y octubre de 2026, los mayores aportes a la variación del IPC se concentraron en cinco divisiones: alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles; alimentos y bebidas no alcohólicas; restaurantes y hoteles; transporte, y educación.

Foto: Dane

En conjunto, estos grupos contribuyeron con 4,94 puntos porcentuales a la variación acumulada de 5,94 %.

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Para octubre, los mayores aportes a la variación mensual de 0,20 % correspondieron a alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles; alimentos y bebidas no alcohólicas, y restaurantes y hoteles. Estas tres divisiones aportaron conjuntamente 0,15 puntos porcentuales al resultado del mes.

Inflación anual por ciudades: octubre de 2025 a octubre de 2026

En la comparación anual, Armenia registró la mayor inflación, con 7,29 %, seguida de Bucaramanga (7,15 %), Medellín (7,11 %), Santa Marta (6,88 %), Pereira (6,82 %), Villavicencio (6,77 %), Ibagué (6,71 %), Cali (6,68 %), Cartagena de Indias (6,40 %), Popayán (6,38 %), Neiva (6,34 %), Florencia (6,32 %), Cúcuta (6,28 %), Tunja (6,12 %), Barranquilla (6,02 %), Manizales (5,99 %), Sincelejo (5,94 %), Bogotá (5,89 %), Montería (5,57 %), Pasto (5,34 %), Riohacha (4,93 %) y Valledupar (4,02 %).



Inflación acumulada por ciudades: enero a octubre de 2026

En lo corrido del año, Armenia también presentó la mayor variación, con 6,93 %, seguida de Bucaramanga (6,69 %), Ibagué (6,65 %), Medellín (6,57 %), Villavicencio (6,51 %), Santa Marta (6,38 %), Cali (6,37 %), Tunja (6,33 %), Neiva (6,23 %), Florencia (6,21 %), Pereira (6,18 %), Popayán (6,16 %), Cúcuta (6,06 %), Cartagena de Indias (6,04 %), Manizales (5,76 %), Bogotá (5,58 %), Sincelejo (5,45 %), Barranquilla (5,42 %), Montería (5,41 %), Pasto (5,40 %), Riohacha (4,47 %) y Valledupar (3,75 %).