En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Caracol Televisión
Bombardeo en Catatumbo
Papa en Latinoamérica
Espionaje DNI

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Inflación aumentó 0,79 % en un año: Armenia, Bucaramanga y Medellín tuvieron el mayor incremento

Inflación aumentó 0,79 % en un año: Armenia, Bucaramanga y Medellín tuvieron el mayor incremento

El IPC anual llegó al 6,30 %, mientras que la variación acumulada entre enero y octubre fue de 5,94 %, reportó el Dane.

Medellín panorámica.
Medellín panorámica.
Foto: Blu Radio
Por: Miguel Cardoza Cadenas
|
Actualizado: 9 de nov, 2026

La inflación anual en el país se ubicó en 6,30 % en octubre de 2026, lo que representa un aumento de 0,79 puntos porcentuales frente al 5,51 % registrado en octubre de 2025, según los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

Con este resultado, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) completó tres meses consecutivos al alza, después de pasar de 6,29 % en septiembre a 6,30 % en octubre de 2026.

Últimas noticias

Vista aérea de escombros y viviendas colapsadas en un barrio de Pereira tras el sismo.
Economía

Reconstrucción vial tras el terremoto requeriría $2,7 billones: MinTransporte

dinero colombia.jpg
Economía

El presupuesto de 2027 mantiene sus vacíos, incluso si prospera la reforma fiscal: CARF

Publicidad

En cuanto a la variación mensual, el indicador fue de 0,20 % en octubre de 2026, en comparación con septiembre de este mismo año. Por su parte, la inflación acumulada entre enero y octubre de 2026 llegó a 5,94 %.

Estas cifras mantienen la inflación por fuera del rango meta establecido por el Banco de la República, que se encuentra entre el 2 % y el 4 %.

Entre enero y octubre de 2026, los mayores aportes a la variación del IPC se concentraron en cinco divisiones: alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles; alimentos y bebidas no alcohólicas; restaurantes y hoteles; transporte, y educación.

inflación octubre 2026.
Foto: Dane

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

En conjunto, estos grupos contribuyeron con 4,94 puntos porcentuales a la variación acumulada de 5,94 %.

Publicidad

Para octubre, los mayores aportes a la variación mensual de 0,20 % correspondieron a alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles; alimentos y bebidas no alcohólicas, y restaurantes y hoteles. Estas tres divisiones aportaron conjuntamente 0,15 puntos porcentuales al resultado del mes.

Inflación anual por ciudades: octubre de 2025 a octubre de 2026

En la comparación anual, Armenia registró la mayor inflación, con 7,29 %, seguida de Bucaramanga (7,15 %), Medellín (7,11 %), Santa Marta (6,88 %), Pereira (6,82 %), Villavicencio (6,77 %), Ibagué (6,71 %), Cali (6,68 %), Cartagena de Indias (6,40 %), Popayán (6,38 %), Neiva (6,34 %), Florencia (6,32 %), Cúcuta (6,28 %), Tunja (6,12 %), Barranquilla (6,02 %), Manizales (5,99 %), Sincelejo (5,94 %), Bogotá (5,89 %), Montería (5,57 %), Pasto (5,34 %), Riohacha (4,93 %) y Valledupar (4,02 %).

Inflación acumulada por ciudades: enero a octubre de 2026

En lo corrido del año, Armenia también presentó la mayor variación, con 6,93 %, seguida de Bucaramanga (6,69 %), Ibagué (6,65 %), Medellín (6,57 %), Villavicencio (6,51 %), Santa Marta (6,38 %), Cali (6,37 %), Tunja (6,33 %), Neiva (6,23 %), Florencia (6,21 %), Pereira (6,18 %), Popayán (6,16 %), Cúcuta (6,06 %), Cartagena de Indias (6,04 %), Manizales (5,76 %), Bogotá (5,58 %), Sincelejo (5,45 %), Barranquilla (5,42 %), Montería (5,41 %), Pasto (5,40 %), Riohacha (4,47 %) y Valledupar (3,75 %).

Relacionados

Inflación

Dane

Publicidad

Publicidad

Publicidad