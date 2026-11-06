Sicarios asesinaron a taxista en Floridablanca: investigan un posible encuentro pactado

Un nuevo hecho de violencia sacudió a Floridablanca, Santander. Un taxista fue asesinado en un ataque sicarial ocurrido en el sector conocido como la Zona Rosa, en inmediaciones del motel La Herradura, entre los barrios Bellavista y Los Rosales.

La víctima fue identificada por las autoridades como William García, quien, de acuerdo con la información entregada por la Policía, fue atacado a tiros por hombres armados que se movilizaban en una motocicleta. Los agresores le dispararon y posteriormente huyeron del lugar.

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Uno de los aspectos que investigan las autoridades tiene que ver con las circunstancias en las que el taxista llegó a este sector de Floridablanca. Según las primeras versiones, el conductor habría recibido una llamada telefónica de una persona con quien presuntamente acordó encontrarse en ese punto. Esta hipótesis hace parte de las indagaciones para establecer si el encuentro fue utilizado para concretar el homicidio.

Un ataque a bala cobró la vida de un taxista en la Zona Rosa de Floridablanca. La víctima fue identificada como William García. Según la Policía, hombres que se movilizaban en motocicleta le dispararon y huyeron del lugar. El hombre registraba anotaciones judiciales #MañanasBlu pic.twitter.com/FdYrYk3BVp — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 6, 2026

La Policía Metropolitana de Bucaramanga también confirmó que William García registraba anotaciones judiciales, información que está siendo analizada dentro de la investigación para establecer posibles móviles del crimen y determinar si existen antecedentes de amenazas o conflictos que permitan orientar las pesquisas.

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Como parte de las labores investigativas, las autoridades adelantan la revisión de las cámaras de seguridad instaladas en el sector, con el propósito de identificar a los responsables, establecer la ruta de escape de los sicarios y reconstruir los movimientos de la víctima antes del ataque.

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#Atención La Policía confirmó que un taxista fue asesinado a tiros en Floridablanca. El violento ataque ocurrió en el sector del Motel La Herradura, entre los barrios Bellavista y Los Rosales #VocesySonidos pic.twitter.com/6LEQWto1ie — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 6, 2026

Por ahora, no se reportan capturas relacionadas con este homicidio. Los investigadores buscan establecer quién realizó la llamada que habría llevado al taxista hasta ese punto y si existe alguna relación entre sus antecedentes judiciales y el ataque armado.

El caso se suma a los hechos de violencia que son materia de investigación en el área metropolitana de Bucaramanga.