Tras protesta en Bucaramanga, Nueva EPS anuncia compromisos con pacientes y familiares

Luego de las denuncias de usuarios y familiares que protagonizaron un plantón en las oficinas de atención de la Nueva EPS en Bucaramanga, la entidad entregó su versión sobre los reclamos y anunció una serie de acciones para atender los casos expuestos.

A través de un comunicado, la EPS informó que sostuvo una reunión con representantes de la Defensoría del Pueblo, familiares de los pacientes y las instituciones prestadoras de servicios de salud, con el propósito de revisar las inconformidades y establecer alternativas de solución.

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Uno de los casos abordados fue el de Cristian Andrés Calderón Mendoza, de 31 años, diagnosticado con cáncer de lengua, cuya pareja, Alex Barajas, se encadenó en las instalaciones de la entidad para exigir el cumplimiento de una orden judicial que, según denunció, dispuso la asignación de enfermería domiciliaria durante 12 horas.

En su comunicado, la Nueva EPS señaló que revisó las inconformidades relacionadas con las terapias prestadas por la IPS Projection Life, particularmente por el número de sesiones asignadas y la solicitud de cambio de profesional de fonoaudiología.



Sobre la cantidad de terapias, la entidad explicó que estas se determinan de acuerdo con la pertinencia y las recomendaciones del profesional tratante, bajo criterios médicos.

Frente a la solicitud de cambio de fonoaudióloga, la Nueva EPS aseguró que identificó dificultades para el ingreso de la profesional al domicilio del paciente. Como alternativas, planteó un cambio de zonificación y la posibilidad de continuar las terapias con otros prestadores, entre ellos MTD y Forpresalud.

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Sin embargo, según la versión de la EPS, estas opciones no fueron aceptadas por el representante del usuario, quien manifestó su decisión de desistir de las terapias y dejó constancia mediante la firma de un documento de consentimiento.

La entidad también informó que revisó un requerimiento por medicamentos pendientes de entrega a través de Offimédicas y aseguró que su suministro está previsto para este sábado.

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Durante la reunión también se revisó el caso de un menor de edad identificado como E.X.S.O., cuyos familiares reclamaban por la entrega de medicamentos y la disponibilidad de un coche neurológico.

De acuerdo con la Nueva EPS, uno de los medicamentos será evaluado para determinar una alternativa terapéutica a través del Plan de Beneficios en Salud o del mecanismo MIPRES, mientras que el segundo tendría programada su entrega para este viernes.

En cuanto al coche neurológico, la entidad anunció que la próxima semana realizará una junta médica con la Clínica Foscal para analizar la evaluación técnica y determinar si el dispositivo requiere ajustes o debe ser reemplazado.

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Finalmente, la Nueva EPS manifestó que hará seguimiento a los compromisos establecidos durante la reunión con las familias, los organismos de control y las IPS.

