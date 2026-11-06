El Cañón del Chicamocha recibe reconocimiento como patrimonio geológico del mundo

El Cañón del Chicamocha, uno de los paisajes naturales más representativos de Santander, fue incluido en la lista de Sitios de Patrimonio Geológico de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas (IUGS), un reconocimiento internacional que destaca lugares de excepcional valor científico, educativo, histórico y cultural.

Con más de 1.000 millones de años de historia geológica, cerca de 200 kilómetros de extensión y una profundidad aproximada de 2.000 metros, este accidente geográfico se convierte en uno de los escenarios naturales destacados a nivel mundial por su aporte al conocimiento sobre la evolución de la Tierra.

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Francisco Velandia, profesor titular de la Escuela de Geología, explicó que esta distinción reúne algunos de los lugares más importantes del planeta por sus características geológicas y su contribución a la ciencia.

"Ahí están los sitios más espectaculares que uno se pueda imaginar a nivel de paisaje y de evolución del planeta. Estar en esa lista es un orgullo muy grande para todas las personas que vivimos en territorios que tienen esa belleza", señaló el docente.



El Cañón del Chicamocha hace parte de la tercera entrega de esta selección internacional, que reconoce 100 nuevos lugares de interés geológico. En las dos ediciones anteriores fueron incluidos otros sitios colombianos, como el volcán Nevado del Ruiz, la zona paleontológica de Villa de Leyva, el desierto de La Tatacoa y el área de mineralizaciones de esmeraldas de Muzo. En esta nueva selección también fue reconocido el volcán Cerro Bravo.

Velandia destacó que estos lugares no son escogidos únicamente por su belleza paisajística, sino por lo que pueden enseñar sobre la historia y el funcionamiento del planeta.

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"El principal aporte es que tienen algo que enseñarle a la humanidad. Nos enseñan a entender cómo funciona nuestro planeta", explicó.

Oportunidad para el turismo científico en Santander

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La inclusión del Cañón del Chicamocha en esta lista también representa una oportunidad para fortalecer el turismo especializado en Santander, especialmente el relacionado con la naturaleza y la geología.

De acuerdo con el profesor, este reconocimiento puede atraer visitantes interesados en conocer la formación de estos paisajes y aprender sobre la riqueza geológica de la región. Además, abre la posibilidad de que las comunidades locales participen activamente mediante procesos de formación y la creación de grupos de guías especializados.

La postulación del Cañón del Chicamocha fue un trabajo conjunto entre la Escuela de Geología y el Servicio Geológico Colombiano, entidad que ha tenido un papel importante en el reconocimiento del patrimonio geológico del país.

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Sin embargo, esta distinción internacional no es el único objetivo que se busca para este territorio. Desde la academia también se trabaja para que el Cañón del Chicamocha pueda obtener el reconocimiento como Geoparque Mundial de la Unesco.