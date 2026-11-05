Parque en China se tiñe de rosa durante otoño y crea un paisaje de cuento de hadas: quedó en video

En el mundo existen lugares que parecen sacados de una película de fantasía o incluso de la ciencia ficción. Sus paisajes, colores y formaciones naturales crean escenarios que parecen difíciles de encontrar en la realidad y que se convierten en atractivos para quienes buscan experiencias diferentes y postales sorprendentes.

Uno de esos escenarios se encuentra en China, donde un parque se transformó en un inmenso paisaje rosado gracias a la floración de una especie de hierba que cubre sus laderas y ofrece una imagen que parece sacada de un cuento de hadas.

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Parque en China se llena de pasto rosa durante la floración de otoño

Se trata del parque Zishan, ubicado en la ciudad de Handan, al este de China, donde la floración de la hierba rosada, conocida como muhlenbergia, convirtió el lugar en uno de los atractivos naturales de la temporada de otoño.

La vegetación cubre las laderas del parque con un intenso tono rosa, creando un paisaje que contrasta con las colinas lejanas y los bosques otoñales que rodean la zona.



El parque tiene una extensión de más de cuatro hectáreas y su historia también llama la atención: anteriormente, el terreno funcionaba como una mina abandonada, pero fue transformado en un espacio natural mediante trabajos de restauración ecológica.

Actualmente, el lugar recibe numerosos visitantes que llegan para disfrutar de la floración, recorrer sus senderos y tomar fotografías en medio de la vegetación rosada.

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De esta manera, un antiguo terreno minero se convirtió en un parque que ofrece un paisaje particular durante el otoño y que atrae a quienes quieren contemplar este espectáculo natural en China.