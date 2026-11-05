En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Santiago Peña
Ueno Bank
Gustavo Petro
Delcy Jiménez
Cristiano Ronaldo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / EE. UU. ofrece 50 millones dólares por información de tres cabecillas del Tren de Aragua

EE. UU. ofrece 50 millones dólares por información de tres cabecillas del Tren de Aragua

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció millonarias recompensas por información que permita localizar a tres líderes de la organización criminal del Tren de Aragua, conocidos como alias “Petrica”, “Giovanni” y “Juancho”, con el fin de ejercer su captura.

Bandera de Estados Unidos.jpg
Bandera de Estados Unidos.
Foto: archivo, Unesco.
Por: María Palomo
|
Actualizado: 5 de nov, 2026

Se trata de tres hombres implicados en delitos relacionados con asesinato, narcotráfico y lavado de activos. De acuerdo con el documento por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos la búsqueda y recompensa de los integrantes de esta organización se estaría dando de manera conjunta con el FBI , la DEA y el Departamento de Justicia, de la siguientes manera:

  • Yohan José Romero, alias “Yohan Petrica”, recompensa de hasta 4 millones de dólares hasta 20 millones de dólares.
  • Giovanni Vicente Mosquera Serrano, alias “Giovanni” “El Viejo”, recompensa de hasta 5 millones de dólares hasta 15 millones de dólares.
  • Juan Gabriel Rivas Núñez, alias “Juancho”, recompensa de hasta 15 millones de dólares.

Los tres señalados ocupan posiciones clave dentro de la estructura criminal, estando al frente de operaciones relacionadas con el narcotráfico, minería ilegal, extorsiones, secuestros y asesinatos en varios países de la región, relacionados además con el apoyo de material a una organización terrorista extranjera. Yohan José Romero, alias “Yohan Petrica”, sería el máximo jefe de la organización, mientras que alias “Giovanni” y alias “Juancho”, estarían implicados directamente con hechos internacionales, en su mayoría en Venezuela.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

Las autoridades estadounidenses hicieron un llamado a la ciudadanía para suministrar información que permita dar con su paradero, así como la divulgación de los carteles respectivos de búsqueda recompensa.

Relacionados

Tren de Aragua

Estados Unidos

Publicidad

Publicidad

Publicidad