El robot chino que puede levantar vehículos y frustrar robos: estas son sus capacidades

Un robot humanoide chino sorprendió durante una demostración al realizar maniobras que hasta hace poco parecían propias de la ciencia ficción. La máquina fue mostrada ejecutando tareas de alta exigencia física, entre ellas levantar un vehículo y resistir una caída de varios metros.

La demostración también mostró uno de los principales objetivos de la robótica actual, la de conseguir que los sistemas de inteligencia artificial no solo procesen información, sino que puedan comprender su entorno y actuar físicamente sobre él.

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Así es el robot chino que puede levantar vehículos

La empresa china Unitree Robotics presentó el humanoide Unitree H2-X, un robot de 170 centímetros de altura que fue sometido a distintas pruebas para mostrar sus capacidades físicas.

En un video divulgado por la compañía, el robot aparece haciendo movimientos de gran dificultad, entre ellos levantar un automóvil, ejecutar patadas voladoras y amortiguar una caída desde una altura de cuatro metros.



La demostración también mostró posibles usos relacionados con situaciones de seguridad y rescate. Entre las escenas difundidas se incluyó una en la que el humanoide demuestra que puede defenderse ante un atacante armado.

Sin embargo, para que un robot pueda usarse de manera efectiva en escenarios reales de este tipo, Unitree señala que no basta con contar con fuerza o movilidad. El sistema tendría que ser capaz de evaluar lo que ocurre a su alrededor y decidir de manera autónoma qué acción ejecutar.

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Ese es precisamente uno de los desafíos que la compañía busca resolver. Wang Xingxing, fundador y director ejecutivo de Unitree, explicó que trabajan tanto en el desarrollo de las capacidades físicas de sus robots como en sus sistemas de toma de decisiones mediante inteligencia artificial.

El objetivo, llevar la inteligencia artificial al mundo físico

Wang señaló que actualmente gran parte de la inteligencia artificial está orientada al mundo digital, como ocurre con los chatbots y los modelos multimodales. El siguiente gran desafío, según el empresario, consiste en lograr que esa tecnología pueda interactuar con el entorno físico y hacer tareas útiles para las personas.

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Durante la Conferencia Mundial sobre IA Física de 2026 el fundador de la compañía planteó que la robótica podría experimentar un avance comparable al llamado “momento ChatGPT”.

Para hacer posible una adopción masiva, el ejecutivo destacó que no solo será necesario fabricar más unidades. También se requerirán mayor capacidad de cómputo, más chips y una infraestructura capaz de respaldar el despliegue de estos sistemas en actividades cotidianas y productivas.

*Con información de la Alianza Informativa Latinoamericana