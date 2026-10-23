Primeros iPhone Duo presentan daños en sus pantallas el día de su estreno: ¿qué está pasando?

Después de varios años de rumores, prototipos y filtraciones, el primer celular plegable de Apple finalmente llegó a las tiendas este viernes 23 de octubre. El iPhone Duo representa una de las apuestas más importantes de la compañía en los últimos años, con un diseño que permite convertir un teléfono convencional en un dispositivo con una pantalla de 7,6 pulgadas.

Sin embargo, mientras algunos compradores comienzan a estrenar sus equipos, en redes sociales aparecieron fotografías y videos de unidades con daños en la pantalla interior, específicamente en la zona donde se encuentra la bisagra que permite doblar el dispositivo.

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El medio especializado The Verge fue el encargado de recopilar los casos a partir de varias publicaciones de usuarios de Reddit que describen problemas similares, aunque todavía no está claro qué los está provocando.

La pantalla de su nuevo iPhone se rompió después de seis horas

Uno de los casos que más llamó la atención ocurrió en Australia, donde un comprador relató en una publicación de Reddit que llevaba aproximadamente seis horas utilizando su iPhone Duo y lo había abierto menos de 20 veces cuando ocurrió el problema.



Según su testimonio, estaba mostrando el dispositivo a un amigo cuando sintió algo extraño debajo de la pantalla, cerca de la bisagra. Al continuar abriéndolo, escuchó un crujido y descubrió que el panel interior se había quebrado siguiendo la línea del pliegue.

El usuario aseguró que no había golpes visibles ni señales de algún objeto atrapado entre las dos mitades del dispositivo. Las imágenes muestran además una línea blanca brillante que atraviesa parte de la pantalla, acompañada de una alteración importante en la imagen.

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Afortunadamente, la historia tuvo un desenlace favorable para el comprador, quien, después de comunicarse con el soporte de Apple, acudió personalmente a una tienda de la compañía donde le reemplazaron el teléfono por una unidad nueva sin costo adicional, según relató.

Crédito: Reddit, u/Midnight_Slump.

No sería el único iPhone Duo con problemas en la pantalla

El medio también reunió imágenes y videos de otros dispositivos que presentan líneas brillantes, zonas aparentemente dañadas y grietas alrededor de la bisagra.

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Lo llamativo es que varias fotografías muestran alteraciones en lugares parecidos, en la parte central de la pantalla flexible y hacia uno de sus costados. Incluso aparecieron reportes de unidades de exhibición con daños similares, aunque no se conocen las condiciones en las que fueron utilizadas.

En cuanto a la veracidad de estas publicaciones, al menos en el caso australiano, los moderadores de la comunidad de Reddit señalaron que revisaron fotografías adicionales y documentación del servicio técnico para corroborar que el teléfono había sido reemplazado y su historia era real.

¿El iPhone Duo tiene un problema de fabricación?

Con la información actual, sería apresurado afirmarlo, pues los reportes corresponden a un número muy reducido de casos y no existen datos que permitan determinar si se trata de un fallo de fabricación, de unidades defectuosas o de daños causados por circunstancias particulares.

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Eso sí, la pantalla interior es uno de los componentes más complejos del nuevo teléfono. A diferencia de los iPhone tradicionales, debe soportar repetidamente el movimiento de apertura y cierre, manteniendo la imagen y la respuesta táctil sobre una superficie flexible.

Para conseguirlo, Apple desarrolló una bisagra especial y un panel OLED plegable con una capa protectora nanotexturizada que forma parte de la propia pantalla. Por lo tanto, lo recomendable es evitar que objetos como llaves o monedas queden atrapados entre las dos mitades del equipo y no intentar retirar la capa protectora incorporada de fábrica.

Crédito: Reddit, u/Bitter_Offer7123.

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¿Cuánto cuesta el iPhone Duo en Colombia?

El lanzamiento del iPhone Duo en Colombia fue el viernes 23 de octubre con un precio base de $9.199.000 para la versión de 256 GB, mismo día que empezaron los reportes de daños.

Quienes adquieran el dispositivo deben prestar atención a ruidos inusuales al abrirlo o cerrarlo, alteraciones en la imagen o resistencia inesperada en la bisagra, y acudir a un servicio autorizado si detectan algún problema, en lugar de intentar forzar el mecanismo.

Los próximos días permitirán conocer si estos primeros casos son incidentes aislados o si aparecen más reportes que lleven al fabricante a investigar un posible problema de fabricación.