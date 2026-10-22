¿Adiós a los guardaespaldas? Robot de seguridad sorprende con sus habilidades de kung fu

Los robots con apariencia humana han pasado rápidamente de caminar con dificultad a bailar, correr e incluso realizar movimientos de artes marciales. Ahora, una empresa china quiere llevar esas capacidades a un escenario mucho más exigente: la protección de personas y la atención de situaciones de emergencia.

La empresa china Unitree Robotics presentó este miércoles 21 de octubre un nuevo modelo que busca mostrar hasta dónde ha llegado el desarrollo de estas máquinas. Su demostración llamó la atención por una combinación de fuerza, agilidad y movimientos que recuerdan a las escenas de una película de acción.

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El protagonista es el H2-X Kung Fu Legend Guardian, un robot de tamaño humano que fue presentado mediante un video en el que enfrenta diferentes situaciones de peligro.

¿Qué puede hacer el robot guardaespaldas?

El video de presentación comienza con el robot realizando movimientos de kung fu en un depósito de vehículos mientras lanza puñetazos y patadas capaces de deformar partes de la carrocería de un automóvil, salta sobre otros vehículos y ejecuta movimientos acrobáticos.



En otra secuencia, la máquina se lanza desde una estructura de cuatro metros y consigue aterrizar sobre sus pies.

Sin embargo, una de las escenas más llamativas se da cuando una mujer se encuentra frente a un supuesto atacante armado con un cuchillo. Ante esto, el robot se interpone entre ambos y realiza movimientos defensivos que obligan al agresor de la demostración a retroceder.

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La compañía también mostró una situación de rescate en la que el humanoide levanta la parte delantera de un carro para facilitar la extracción de un maniquí que simula estar atrapado debajo.

Unitree Introducing: H2-X Kung Fu Legend Guardian🤖

Powerful performance to serve and guard you, with a maximum endurance of approximately 8 hours.

Please use the robot safely and in a friendly manner. pic.twitter.com/5RU5kDzSUK — Unitree (@UnitreeRobotics) October 21, 2026

¿El robot guardaespaldas puede defender a una persona de un ladrón real?

Aunque las imágenes muestran movimientos sorprendentes, todavía no se ha confirmado si el H2-X podrá actuar como un guardaespaldas autónomo en una situación real, pues aún no está claro si las acciones que se ven en el video son ejecutadas de por decisión del robot, mediante control remoto o a través de movimientos programados previamente.

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Conocer esto es importante, ya que no es lo mismo realizar este tipo de acciones de manera controlada y preprogramada que enfrentarse a una situación real donde el robot debe ser capaz de decidir cuándo intervenir y de actuar de manera segura alrededor de otras personas.

¿Cuánto cuesta el robot guardaespaldas y cuándo saldrá a la venta?

Por ahora, Unitree no ha anunciado el precio oficial ni la fecha de lanzamiento del H2-X, ni si el dispositivo será vendido al público general como un guardaespaldas personal.

Para hacerse una idea, la compañía china comercializa otros robots humanoides, como el H2 convencional, disponible desde los 29.900 dólares. A diferencia del nuevo modelo, este dispositivo está orientado principalmente a la investigación, las demostraciones tecnológicas y el desarrollo de aplicaciones robóticas, por lo que no está pensado para desempeñar de manera autónoma tareas como proteger personas o realizar labores domésticas.

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El H2-X representa una demostración de las capacidades físicas que están alcanzando los robots humanoides, pero todavía no se conoce el alcance de su autonomía real, sus controles de seguridad y las condiciones necesarias para trabajar cerca de otras personas.