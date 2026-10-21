¿Tiene Spotify Familiar? Ojo con este cambio que podría dejarlo por fuera

Una cuenta para el que le gusta escuchar música de camino al trabajo, otra para quien hace ejercicio con audífonos y una tercera para el que disfruta de audiolibros desde la comodidad de su casa. Para muchas familias y grupos de amigos, compartir Spotify Premium es una costumbre que permite disfrutar de millones de canciones sin pagar de más en una suscripción individual. Sin embargo, esa comodidad podría verse interrumpida por una verificación que no todos los usuarios conocen.

La plataforma de streaming está utilizando un nuevo mecanismo para comprobar que las personas que comparten una suscripción cumplen con los requisitos establecidos.

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Aunque la norma no es nueva, algunos usuarios han comenzado a encontrarse consolicitudes adicionales de verificación que, si no se completan correctamente, pueden provocar la pérdida de los beneficios Premium.

¿Qué cambió en el plan Familiar de Spotify?

El plan Familiar permite que hasta seis personas tengan cuentas individuales bajo una misma suscripción, pero todos los integrantes deben vivir en el mismo domicilio que el administrador.



Según la plataforma, desde el 20 de octubre, algunos usuarios empezarán a recibir una solicitud para escanear un código QR desde su celular y demostrar que están físicamente junto al titular del plan. Esto significa que no bastará con escribir la misma dirección del titular.

Captura de pantalla del proceso de Verificación de Spotify con código QR. Foto: captura de redes sociales.

¿Cómo verificar el plan Familiar de Spotify con un código QR?

Cuando aparezca la solicitud, el administrador y el integrante que debe verificar su cuenta tendrán que completar estos pasos:



El administrador abre Spotify en su celular y entra a su foto de perfil.

abre Spotify en su celular y entra a su foto de perfil. Selecciona Tu Premium y posteriormente Administrar para mostrar el código QR.

y posteriormente para mostrar el código QR. El otro integrante debe utilizar la cámara de su propio teléfono para escanearlo.

debe utilizar la cámara de su propio teléfono para escanearlo. Ambos deben encontrarse en el mismo lugar para completar el procedimiento.

El código QR cambia cada pocos segundos, por lo que el escaneo debe realizarse presencialmente y no mediante una captura de pantalla enviada por WhatsApp.

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Adicionalmente, en caso de presentar algun error en el proceso, se recomienda comprobar que ambos celulares estén actualizados y tengan correctamente configuradas la fecha y la hora.

¿Qué pasa si no verifica su cuenta de Spotify Familiar?

Cuando Spotify solicita la verificación, el usuario dispone de siete días para completarla. Si el procedimiento falla o no se realiza dentro del plazo, perderá su acceso al plan Familiar y regresará automáticamente a la versión gratuita con anuncios.

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Por si esto no fuera suficiente, el miembro que falló la verificación no podrá incorporarse a otro plan Familiar o Duo diferente durante 12 meses.

Sin embargo, esto no significa que quede bloqueado de Spotify por un año, pues podrá continuar utilizando la versión gratuita, contratar un plan individual e incluso volver al mismo plan compartido, si cumple las condiciones correspondientes.

¿La verificación de Spotify Familiar aplica en Colombia?

La información acerca de la verificación con código QR, los siete días para completar la verificación y las restricciones por incumplimiento se encuentran en la página oficial de soporte de Spotify para Colombia, por lo que se concluye que la medida aplicará en el país.

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Por ahora, la recomendación es comprobar que la dirección registrada coincida con la del titular del plan y prestar atención a las notificaciones oficiales que lleguen a la aplicación o al correo electrónico asociado.

Además, no sorpende que algunos usuarios de redes sociales no estén contentos con esta nueva medida y hayan expresado su indignación.

Ok. Estoy de viaje sin mi pareja que es la persona con la que comparto cuenta, me salta la validación y me quedo sin poder usar un servicio que estoy pagando por no ser siameses 24*7? Has pensado en eso @Spotify? 🫠 https://t.co/xCoTWVtUWt — Sandra (@SandraSuarez87) October 20, 2026

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Así, quienes comparten este servicio con familiares y amigos deberán ponerse una cita para realizar esta verificación, mientras que aquellos que perdieron contacto con el administrador del plan o son miembros de un grupo con gente desconocida deberán optar, en principio, por una suscripción individual si quieren seguir disfrutando de los beneficios.