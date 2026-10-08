¿Paga Spotify? Ahora puede disfrutar de este nuevo beneficio sin costo adicional

El plan de Spotify es que sus usuarios permanezcan durante más tiempo dentro de su aplicación, pero no necesariamente escuchando música. Para esto, la plataforma anunció una expansión internacional que adiciona más contenido a las suscripciones Premium, disponible ahora mismo en Colombia.

El anuncio se realizó el 7 de octubre durante la Feria del Libro de Frankfurt, en Alemania, donde la compañía confirmó que extenderá su catálogo de audiolibros desde 22 mercados hasta más de 180 antes de finalizar 2026, por lo que se incorporarán más de 350.000 títulos en más de 120 idiomas, incluido el español.

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¿Cómo escuchar audiolibros en Spotify?

Los audiolibros son versiones narradas de obras literarias que permiten escuchar una historia sin necesidad de leerla en pantalla o en papel, lo que los hace especialmente útiles durante desplazamientos en el transporte público, caminatas o actividades cotidianas.

Con esta expansión, los usuarios podrán encontrar libros dentro de Spotify, junto a las canciones y los pódcast que habitualmente escuchan, así como recomendaciones y funciones para continuar la reproducción desde el punto donde quedó por última vez.



Para comenzar, basta con ingresar a Spotify, buscar un libro o explorar la sección de audiolibros cuando esté disponible en la cuenta. Cabe resaltar que no todos los libros estarán incluidos sin costo adicional y deberán ser adquiridos de forma individual.

¿Cuántas horas de audiolibros incluye Spotify Premium?

En Colombia, los planes Premium elegibles incluyen 12 horas mensuales de audiolibros. Sin embargo, solo el titular del plan puede acceder a este beneficio sin pagar una tarifa extra.

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Así las cosas, el acceso a los audiolibros en cada plan queda de la siguiente manera:

Premium Individual: el titular recibe las 12 horas mensuales.

el titular recibe las 12 horas mensuales. Premium Duo: únicamente el administrador del plan recibe las horas incluidas.

únicamente el administrador del plan recibe las horas incluidas. Premium Familiar: las 12 horas corresponden al administrador y no se reparten entre todos los integrantes.

las 12 horas corresponden al administrador y no se reparten entre todos los integrantes. Premium para Estudiantes: no incluye este beneficio.

Las horas se renuevan con cada ciclo de facturación y las que no se utilicen no se acumulan para el mes siguiente.

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También existe una particularidad al escuchar los libros más rápido, ya que si una obra dura cinco horas y se reproduce al doble de velocidad, Spotify descontará las cinco horas originales, aunque el usuario haya tardado solo dos horas y media en terminarla.

Audiolibro referencia. Foto: Magnific.

¿Cuánto cuesta escuchar más audiolibros en Spotify Colombia?

Para quienes agoten las horas incluidas, la plataforma de streaming ofrece Audiolibros+, una suscripción adicional de $15.500 mensuales que proporciona otras 15 horas de reproducción cada mes.

De esta manera, un usuario Premium Individual que contrate el complemento podría disponer de 27 horas mensuales, sumando las 12 de su plan y las 15 adicionales.

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Los administradores de los planes Duo y Familiar también pueden adquirir tiempo de escucha para otros integrantes, que se factura adicionalmente y no se activa automáticamente para todos los miembros. Es decir, cada miembro tendría que pagar de manera independiente por tiempo adicional de escucha.

¿Cómo saber cuántas horas de audiolibros le quedan en Spotify?

Los usuarios pueden consultar el tiempo disponible desde la aplicación siguiendo esta ruta:



Entrar a la foto de perfil. Seleccionar Configuración y privacidad. Ir a Cuenta y tocar el nombre del plan. Ingresar a Tiempo de reproducción de audiolibros. Allí aparecerán las horas restantes y la fecha de renovación del beneficio.

Si el tiempo se agota mientras se escucha un libro, la aplicación conserva el progreso, pero será necesario esperar al siguiente ciclo de facturación o adquirir más horas para continuar con los títulos incluidos en el catálogo de suscripción.

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Con esta incorporación, Spotify amplía su oferta de entretenimiento en Colombia y suma los libros narrados a una plataforma que hasta ahora muchos usuarios utilizaban principalmente para escuchar música y pódcast.