Spotify convierte la escucha de BTS en una experiencia para sus fans en Colombia

La conexión entre BTS y sus fans en Colombia continúa creciendo. De acuerdo con datos de Spotify, tras el regreso del grupo en 2026, las reproducciones de BTS en el país alcanzaron un pico superior a seis veces el nivel registrado antes del comeback. Aunque han pasado varios meses, el interés se mantiene: en agosto, las reproducciones permanecían cerca de cuatro veces por encima de los niveles previos al regreso.

Actualmente, BTS representa aproximadamente un tercio del consumo de K-pop en Colombia, una cifra que refleja el alcance del grupo dentro de la escena musical del país.

Para celebrar esta conexión, Spotify lanzó desde el 25 de septiembre una experiencia inmersiva exclusiva para los fans de BTS en Colombia. A partir del historial de escucha de cada usuario, la plataforma ofrecerá experiencias personalizadas, incluyendo playlists, tarjetas digitales y contenidos especiales para los seguidores más dedicados.

Los usuarios que pertenezcan al Top 1% de oyentes de BTS en Colombia podrán desbloquear una de cuatro playlists, seleccionada según su perfil musical. Cada una tendrá un cover exclusivo y estará enfocada en diferentes facetas de la discografía del grupo, desde su legado y canciones emocionales hasta temas de mayor energía y joyas menos conocidas.



BTS // Foto: AFP

Casa Spotify Bogotá, punto de encuentro para el fandom

Además, estos fans podrán registrarse para participar en actividades especiales en Casa Spotify Bogotá, con cupos limitados. El espacio ofrecerá escucha colectiva, karaoke, creación e intercambio de souvenirs y actividades para compartir mensajes y experiencias relacionadas con BTS.

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La agrupación no estará presente físicamente: los protagonistas serán los fans.

El fenómeno se extiende a los integrantes en solitario. En los últimos tres años, las reproducciones de BTS en Colombia crecieron cerca de 300%, mientras una parte importante de sus seguidores también escucha a Jung Kook, j-hope y Jimin.