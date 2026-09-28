Habilitan nuevas entradas para BTS en Bogotá: link y precios para comprar

A pocos días de que se lleven a cabo los conciertos de BTS en Bogotá, los fans de la agrupación surcoreana recibieron una gran noticia: se habilitarán nuevas boletas para las dos fechas (2 y 3 de octubre) en las cuales se llevará a cabo este evento en la ciudad. Una oportunidad para aquellas personas que se quedaron por fuera.

Link para comprar boletas de BTS en Bogotá: estos son los precios

Nuevamente la venta se realizará a través de la página oficial de Ticketmaster y se conservan los precios originales, según explicó Páramo Presenta, organizadora de este evento en la ciudad.



Este es el link oficial de compra: https://www.ticketmaster.co/event/bts-world-tour-2026

BTS // Foto: AFP

Estos son los precios del concierto en Bogotá

Localidades Estándar ($300.000 – $396.000)



Sur Baja (Silletería numerada): $249.000 + $51.000 servicio = $300.000

$249.000 + $51.000 servicio = $300.000 Oriental Norte Baja (Silletería numerada): $249.000 + $51.000 servicio = $300.000

$249.000 + $51.000 servicio = $300.000 Norte Baja (Silletería numerada): $249.000 + $51.000 servicio = $300.000

$249.000 + $51.000 servicio = $300.000 Oriental Sur Alta (Silletería numerada): $329.000 + $67.000 servicio = $396.000

$329.000 + $67.000 servicio = $396.000 Sur Alta (Silletería numerada): $329.000 + $67.000 servicio = $396.000

$329.000 + $67.000 servicio = $396.000 Oriental Norte Alta (Silletería numerada): $329.000 + $67.000 servicio = $396.000

$329.000 + $67.000 servicio = Norte Alta (Silletería numerada): $329.000 + $67.000 servicio = $396.000

Localidades Intermedias ($588.000 – $661.000)



Oriental Alta (Silletería numerada): $489.000 + $99.000 servicio = $588.000

$489.000 + $99.000 servicio = $588.000 Occidental Alta (Silletería numerada): $549.000 + $112.000 servicio = $661.000

Localidades Preferenciales y VIP ($961.000 – $2.953.000)



Oriental Baja (Silletería numerada): $799.000 + $162.000 servicio = $961.000

$799.000 + $162.000 servicio = $961.000 Occidental Baja (Silletería numerada): $839.000 + $170.000 servicio = $1.009.000

$839.000 + $170.000 servicio = $1.009.000 VIP (Acceso general de pie): $899.000 + $182.000 servicio = $1.081.000

$899.000 + $182.000 servicio = $1.081.000 Paquete VIP | Sound Check (En localidad VIP): $2.572.100 + $381.000 servicio = $2.953.000

Precios BTS Colombia // Fotos: AFP / Blu Radio

¿Por qué se habilitaron más boletas para BTS?

Como parte de ajustes de producción, así como boletas que han sido canceladas por violaciones a los términos de compra, un número muy limitado de entradas, explicaron desde la organización y todas se liberarán este martes, 29 de septiembre, a través del link mencionado.



“La sala de espera para unirse a la fila virtual abrirá apróximadamente 30 minutos antes de la hora de la venta, por lo que se recomienda que los fans inicien sesión y se unan con anticipación para estar listos. Todas las entradas se venden bajo el esquema de primero en llegar, primero en ser atendido”, explicaron.