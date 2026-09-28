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Blu Radio  / Entretenimiento  / Habilitan nuevas entradas para BTS en Bogotá: link y precios para comprar

Habilitan nuevas entradas para BTS en Bogotá: link y precios para comprar

El Campín se prepara para recibir a BTS, una de las agrupaciones más importantes a nivel mundial y se confirmó que habrá venta extra de boletas para sus conciertos.

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BTS //
Foto: AFP
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 28 de sept, 2026

A pocos días de que se lleven a cabo los conciertos de BTS en Bogotá, los fans de la agrupación surcoreana recibieron una gran noticia: se habilitarán nuevas boletas para las dos fechas (2 y 3 de octubre) en las cuales se llevará a cabo este evento en la ciudad. Una oportunidad para aquellas personas que se quedaron por fuera.

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Link para comprar boletas de BTS en Bogotá: estos son los precios

Nuevamente la venta se realizará a través de la página oficial de Ticketmaster y se conservan los precios originales, según explicó Páramo Presenta, organizadora de este evento en la ciudad.

BTS
BTS //
Foto: AFP

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Estos son los precios del concierto en Bogotá

Localidades Estándar ($300.000 – $396.000)

  • Sur Baja (Silletería numerada): $249.000 + $51.000 servicio = $300.000
  • Oriental Norte Baja (Silletería numerada): $249.000 + $51.000 servicio = $300.000
  • Norte Baja (Silletería numerada): $249.000 + $51.000 servicio = $300.000
  • Oriental Sur Alta (Silletería numerada): $329.000 + $67.000 servicio = $396.000
  • Sur Alta (Silletería numerada): $329.000 + $67.000 servicio = $396.000
  • Oriental Norte Alta (Silletería numerada): $329.000 + $67.000 servicio = $396.000
  • Norte Alta (Silletería numerada): $329.000 + $67.000 servicio = $396.000

Localidades Intermedias ($588.000 – $661.000)

  • Oriental Alta (Silletería numerada): $489.000 + $99.000 servicio = $588.000
  • Occidental Alta (Silletería numerada): $549.000 + $112.000 servicio = $661.000

Localidades Preferenciales y VIP ($961.000 – $2.953.000)

  • Oriental Baja (Silletería numerada): $799.000 + $162.000 servicio = $961.000
  • Occidental Baja (Silletería numerada): $839.000 + $170.000 servicio = $1.009.000
  • VIP (Acceso general de pie): $899.000 + $182.000 servicio = $1.081.000
  • Paquete VIP | Sound Check (En localidad VIP): $2.572.100 + $381.000 servicio = $2.953.000
Precios BTS Colombia
Precios BTS Colombia //
Fotos: AFP / Blu Radio

¿Por qué se habilitaron más boletas para BTS?

Como parte de ajustes de producción, así como boletas que han sido canceladas por violaciones a los términos de compra, un número muy limitado de entradas, explicaron desde la organización y todas se liberarán este martes, 29 de septiembre, a través del link mencionado.

“La sala de espera para unirse a la fila virtual abrirá apróximadamente 30 minutos antes de la hora de la venta, por lo que se recomienda que los fans inicien sesión y se unan con anticipación para estar listos. Todas las entradas se venden bajo el esquema de primero en llegar, primero en ser atendido”, explicaron.

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