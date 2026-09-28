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Blu Radio  / Entretenimiento  / Precios y fechas oficiales del Festival Estéreo Picnic 2027: ¿qué artistas estarán?

Precios y fechas oficiales del Festival Estéreo Picnic 2027: ¿qué artistas estarán?

Falta poco para conocer el cartel oficial del Festival Estéreo Picnic 2027 (FEP) y la lista de precios se conoció, además comienzan a sonar rumores de qué artistas podrían estar en Bogotá.

Festival Estéreo Picnic 2026
Festival Estéreo Picnic 2026 //
Foto: AFP
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 28 de sept, 2026

Lo que se pensó era el fin de una de las cuentas de música más importante de Colombia, terminó siendo el inicio de una campaña para darle la bienvenida al Festival Estéreo Picnic 2027, el cual se llevará a cabo el 19, 20 y 21 de marzo de 2027 en el Parque Metropolitano Simón Bolívar de Bogotá.

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Con este anuncio, también se confirmó el inicio de Creyentes, la primera etapa de venta en donde los fans compran sin saber aún qué artistas estarán presentes, pero confiando con hacer parte del festival una vez más sin importar los escenarios ni nada.

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“El FEP 2027 ya comienza a tomar forma bajo una premisa: todo está conectado. Los Creyentes podrán adquirir sus entradas antes del anuncio oficial del cartel, con un precio especial que no volverá a repetirse. Así, quienes hagan parte de esta primera etapa podrán asegurar su entrada a la próxima edición del Festival Estéreo Picnic”, indicaron desde Páramo Presenta, organizadores del evento.

estereo picnic.jpg
Festival Estereo Picnic 2026.
Foto: AFP.

Precios del Festival Estéreo Picnic 2027

GENERAL COMBO 3 DÍAS

  • Etapa 1: Precio $830.000 + Servicio $169.000 = Precio Full $999.000
  • Etapa 2: Precio $947.000 + Servicio $192.000 = Precio Full $1.139.000

GENERAL + COMBO 3 DÍAS

  • Etapa 1: Precio $1.105.000 + Servicio $224.000 = Precio Full $1.329.000

VIP COMBO 3 DÍAS

  • Etapa 1: Precio $2.411.000 + Servicio $488.000 = Precio Full $2.899.000
  • Etapa 2: Precio $2.494.000 + Servicio $505.000 = Precio Full $2.999.000

ZONA DE MENORES COMBO 3 DÍAS

  • Etapa 1: Precio $814.000 + Servicio $165.000 = Precio Full $979.000

¿Dónde comprar y cuándo las boletas del FEP?

La preventa comenzará para clientes de los Bancos Aval, Bogotá, Occidente, Popular, Villas y la billetera digital dale!, estará disponible desde el martes 29 de septiembre a las 12:00 m. La venta general comenzará el jueves 1 de octubre a las 12:00 m.

fep 2026
Festival Estéreo Picnic
Foto: imagen de archivo, Alcaldía de Bogotá.

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¿Qué artistas estarán en el FEP 2027?

Mientras el Festival Estéreo Picnic 2027 avanza hacia el anuncio de su cartel, las especulaciones sobre los posibles artistas que llegarían a Bogotá ya comenzaron a tomar fuerza. Entre los nombres que circulan aparecen Zara Larsson, Olivia Dean, Queens of the Stone Age, Fred again.., Latin Mafia, Charli XCX y Tame Impala, mientras que Spotify también puso sobre la mesa a Ariana Grande, Harry Styles, Zayn y Stray Kids a partir de sus cifras de audiencia en Colombia. A estas apuestas se suman nombres como Chappell Roan y Bad Gyal, mencionados por seguidores y medios especializados. Por ahora, todos hacen parte de rumores, predicciones o teorías y ninguno ha sido confirmado por el FEP.

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