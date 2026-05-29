Shakira y Estéreo Picnic, los dos eventos que más dinero le generaron a Bogotá en 2025

No es un secreto que Bogotá se volvió en la capital de los conciertos y una ciudad referente de la región al recibir a grandes artistas de talla mundial, pero esto se ha visto reflejado en la economía de la ciudad al generar más de 452.000 millones de pesos en tan solo 2025.

“Hoy los grandes eventos además de llenar escenarios: llenan hoteles, restaurantes, bares, comercios y activan miles de empleos en Bogotá. Cada concierto, festival o encuentro internacional termina convirtiéndose en una cadena de oportunidades económicas para la ciudad, especialmente para sectores que viven del turismo, el consumo y los servicios”, afirmó Gabriel Angarita, director de Estudios de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

Feid en Bogotá // Foto: @sismatyc

Shakira y Estéreo Picnic, los dos eventos que más dinero dieron

En 2025, cada semana hubo un evento o artistas de suma importancia en la capital en algunos de los principales venus disponibles en la ciudad, pero fueron Shakira y Estéreo Picnic los de mayor impacto económico.

"Los conciertos de Shakira registraron el mayor impacto económico del año, con $ 202.189 millones, impulsados principalmente por la venta de boletería, el gasto de turistas y el consumo en alimentos, bebidas y transporte. Por su parte, el Festival Estéreo Picnic ocupó el segundo lugar, con un impacto estimado de $ 154.357 millones, especialmente por el gasto de visitantes en alojamiento y actividades de consumo asociadas al festival", indicaron desde la Alcaldía de Bogotá.



Atrás aparecieron el Festival Cordillera ($74.647), CorreMiTierra ($17.081), entre otros. Pero que equivaldrían al 0.10 % del PIB anual de la ciudad, demostrando el impacto de la industria en la ciudad.

Shakira en Bogotá Foto: AFP

El impacto del Festival Estéreo Picnic también ha sido ambiental

El Festival Estéreo Picnic 2026 consolidó su apuesta por la sostenibilidad a través de Páramo Impacta, logrando operar bajo un modelo de Residuo Cero y demostrando que los eventos masivos pueden generar un impacto positivo en el entorno. En alianza con organizaciones como Sistema Verde y Luup, el 100 % de los residuos generados recibió una disposición responsable: cerca de 18 toneladas de materiales reciclables fueron gestionadas por recicladores de oficio, más de 7 toneladas de residuos orgánicos se transformaron en compost y otros materiales fueron reutilizados o convertidos en combustibles alternativos.

Además, 80 ecoguardianes promovieron la correcta separación de residuos entre los asistentes. El cuidado del agua también fue protagonista, con un ahorro total de 151.125 litros gracias a la implementación de contrapesos elaborados con cemento y arena en lugar de agua, así como al uso de baños secos, baños vivos y sistemas de recolección de agua lluvia.

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La estrategia también incluyó avances en energía renovable e impacto social. Una granja solar permitió que el 81,4 % de la energía utilizada en uno de los escenarios proviniera de fuentes limpias, contribuyendo al ahorro de más de 1.100 galones de combustible.