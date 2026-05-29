Asobares advierte millonarias pérdidas por adelanto de la ley seca en Bogotá: "Es un despropósito"

La reciente decisión de la administración del alcalde Carlos Fernando Galán de adelantar el inicio de la ley seca en Bogotá para este viernes a las 6:00 p.m. ha generado una fuerte reacción en el sector de entretenimiento nocturno. Camilo Ospina, presidente de la Asociación de Bares de Colombia (Asobares), calificó la medida como un golpe crítico para una industria que ya viene lidiando con un decrecimiento en sus ingresos.

Un impacto financiero de 180 mil millones de pesos

Según Ospina, la capital es la única ciudad en el país que ha decidido ampliar la restricción nacional, la cual tradicionalmente comienza el sábado. El impacto económico de perder el viernes de quincena es masivo. "Si solamente contamos hoy Bogotá con este fin de semana (...) estamos hablando de hoy viernes solamente 180,000 millones de pesos".

Esta cifra se suma a un panorama ya desalentador para el sector, que ha visto una caída en sus ventas del 33% en lo que va del año debido a factores como el aumento de arriendos, el salario mínimo y la reforma laboral. Ospina recordó que esta industria es vital para la economía nacional: "Somos el tercer sector de mayor ocupación en el país (...) Empleamos un poco más de 1,650,000 colombianos, 65% mujeres, 30% jóvenes menores de 28 años".

Uno de los puntos de mayor fricción es la coincidencia con la final de la Champions League. Ospina enfatizó que los negocios no se preparan de un día para otro y que existen compromisos previos con proveedores y artistas. "La planeación de un evento como la Champions (...) en términos de proveedores, compras, convocatoria, estrategias de marketing (...) eso no se hace de un día para otro, se viene planeando con mucha anticipación".



Incluso mencionó casos específicos de músicos y logística que quedan cancelados abruptamente, afectando todo el ecosistema de los establecimientos que ahora ofrecen alternativas como "Coffee Parties" o "Brunches" durante el día.

Propuestas frente a la falta de pie de fuerza Asobares sostiene que la seguridad no debería depender exclusivamente de la restricción del consumo de alcohol. Ante la preocupación del Distrito por el orden público, la asociación propone colaborar con sus propios recursos. "Nosotros tenemos cerca de 2,500 hombres en las puertas de los establecimientos (...) que pueden perfectamente sumar el pie de fuerza que no tiene la policía".

Para Ospina, extender la medida es innecesario dado que el sector ya estaba preparado para cumplir con el decreto nacional que inicia el sábado. "Afectar simplemente porque no contamos con las capacidades y pie de fuerza hoy, sabiendo que mañana ya íbamos a tener la restricción nacional, pues definitivamente lo que consideramos que es un despropósito".

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El gremio mantiene la esperanza de dialogar con la Alcaldía para encontrar alternativas diferenciales que no castiguen la economía bogotana en un mes de junio que ya proyecta dificultades por los múltiples puentes festivos.

Escuche aquí la entrevista: