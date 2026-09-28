Feid celebra el 'Club De Las 19 Flores' con show histórico en Medellín

El pasado 17 de septiembre, Feid abrió oficialmente las puertas del ‘Club De Las 19 Flores’, el segundo EP que hace parte del universo de The Green Print. Pero esta vez el lanzamiento no se quedó en las plataformas digitales. El Ferxxo quiso llevarlo a otro nivel: una noche frente a sus seguidores, con invitados especiales, canciones nuevas y una celebración que tuvo que esperar más de lo previsto.

El concierto estaba programado inicialmente para agosto, pero el terremoto que sacudió a Colombia obligó a aplazarlo. La espera, sin embargo, solo hizo crecer las ganas.

Y finalmente llegó el 25 de septiembre. Desde temprano, Medellín comenzó a pintarse de verde. A La Macarena no llegaron solamente los seguidores de la capital antioqueña. Fans de diferentes ciudades de Colombia y hasta de otros países viajaron para estar frente a Salomón Villada Hoyos en una noche que, para muchos, era mucho más que un concierto.

Desde las primeras horas de la mañana, los alrededores del escenario comenzaron a llenarse. Camisetas verdes, flores, celulares, amigos, parejas y grupos de fanáticos que esperaban durante horas con una sola certeza: esa noche iban a cantar con el Ferxxo.



Y Medellín parecía hecha para recibirlo. La ciudad de la eterna primavera volvió a vestirse de verde. Las flores, el amor, la felicidad y la nostalgia que atraviesan las canciones de este nuevo proyecto salieron de las plataformas y se hicieron realidad en las calles, mientras miles de personas esperaban que comenzara una noche que prometía quedar en la memoria.

Feid en La Macarena // Foto: Instagram @feid

La espera estuvo acompañada por la propia música del Ferxxo, tragos y una ansiedad que crecía canción tras canción. Cada vez que las luces cambiaban o algo se movía sobre el escenario, los gritos aparecían. Todos estaban esperando lo mismo.

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Hasta que, aproximadamente a las 8:30 de la noche, apareció Feid. Los gritos fueron tan fuertes que parecía que podían atravesar Laureles y llegar hasta El Poblado. El escenario se quedó pequeño frente a la energía de un público que llevaba horas esperando ese momento. No hacía mucho, el paisa había llenado tres veces el Atanasio Girardot; ahora estaba frente a una multitud más cercana, pero con una intensidad que no tenía nada que envidiarle a un estadio.

Desde el primer momento quedó claro que aquella no sería una noche cualquiera. Durante aproximadamente tres horas, Feid llevó al público por diferentes momentos de su carrera. Hubo saltos, sudor, lágrimas, abrazos, besos y miradas entre quienes compartían una misma obsesión musical. El calor de Medellín se mezcló con la emoción de miles de personas que, durante varias horas, parecieron olvidarse de todo lo que ocurría fuera de La Macarena.

Y el Ferxxo quiso compartir la fiesta. Pirlo, Ñejo, Americano, Jhay P, Mackie, Granuja, Divino, entre otros artistas, aparecieron sobre el escenario para acompañarlo en esta celebración. Cada invitado provocaba una nueva explosión entre los asistentes, que no solo habían llegado para escuchar el nuevo EP, sino para vivir una experiencia que difícilmente volvería a repetirse de la misma manera.

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Por supuesto, hubo espacio para las nuevas flores. Feid interpretó canciones como “Paradixe”, “Se Puso Feo” y “A Xon De Qué”, temas que hicieron parte de la banda sonora de esta nueva etapa y que fueron cantados por un público que, en algunos casos, apenas llevaba unos días conociéndolos.

Foto: Instagram @feid

Pero quizá uno de los momentos más especiales estuvo en el pasado. El Ferxxo abrió el baúl y recuperó canciones que hacía años no cantaba en vivo. Sonaron “Aguante”, “Amor De Mi Vida” y “Fumeteo”, provocando una reacción distinta: la de quienes no solamente estaban viendo a Feid, sino recordando al artista que escuchaban cuando todavía no llenaba estadios.

Por primera vez, los asistentes pudieron escuchar en vivo “50 Mil Piex”, “Keloide” y “Mentira”, canciones que encontraron en La Macarena un público dispuesto a convertirlas inmediatamente en parte de su propia historia.

Porque eso fue, en esencia, lo que ocurrió esa noche: Feid no solamente presentó un EP, presentó un pedazo de su vida musical y permitió que sus seguidores hicieran parte de él.

Hubo quienes lloraron. Otros saltaron durante horas. Algunos cantaron abrazados. Otros simplemente levantaron el celular para intentar guardar unos segundos de una noche que sabían que no volvería a repetirse.

Medellín volvió a demostrar por qué es una de las ciudades más importantes en la historia de Feid, pero esta vez la conexión fue todavía más cercana. No hubo un estadio de por medio ni una distancia enorme entre el artista y su público. Solo estaba el Ferxxo, sus canciones y miles de personas cantándolas a todo pulmón. Y por una noche, La Macarena fue el verdadero ‘Club De Las 19 Flores’.