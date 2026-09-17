Así suena 'El Club De Las 19 Flores', el esperado EP de Feid: este es el tracklist

Desde el anuncio del 'Green Print', el gran proyecto musical de Feid en este 2026, los fans apuntaron a la llegada de 'El Club De Las 19 Flores', un EP que no es de ahora, sino que lleva en reposo desde años atrás y los seguidores del 'Ferxxo' pedían a gritos que, finalmente, llegara el día en que este viera la luz, en especial por la promesa de traer de vuelta el estilo musical de 2019-2021.

Algo que se hizo realidad este 17 de septiembre, pero que inicialmente era para agosto y el terremoto del 10 de agosto obligó el aplazamiento, según el cantante, para que la importancia del mundo estuviera sobre los damnificados de este desastre y por eso participó en una recoleta con Juanpis González en el Movistar Arena de Bogotá.

"Estoy gozando tanto me río hasta solo, que linda es la vida, que lindo es todo 💚🪷⭐️ QUE LLEGUE YA LA HORA!! Agradecido eternamente con todos los seres humanos que me acompañaron en este proceso ⭐️💚 que felicidad tan hpta!!! Hoy me tomo hasta el agua de los floreros!!!!! EL VOLUMEN NO VA A SER SUFICIENTE!!!! HOY!!! EL CLUB DE LAS 19 FLORES!!", expresó Feid en sus redes sociales ante la llegada de este EP.

Además, en su Instagram compartió que trabajó de la mano de Tainy como productor de este EP y con artistas como Vicente García, Pirlo, Yandel, Bad Gyal, entre otros, demostrando que este será uno de sus proyectos más importantes en esta nueva era, apostando por la melancolía, desamor y pasión como protagonistas.



Feid // Foto: Universal Music Latin

Este es el tracklist de 'El Club De Las 19 Flores'

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Escuche aquí 'El Club De Las 19 Flores' de Feid'