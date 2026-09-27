Murió reconocido boxeador tras colapsar en el ring: video muestra sus últimos momentos

Una pelea de boxeo terminó en tragedia después de que uno de los púgiles se desplomara sobre la lona tras recibir varios golpes durante el combate. El deportista fue trasladado de urgencia a un hospital, donde permaneció varios días en coma, pero finalmente falleció este viernes 25 de septiembre.

Se trata de Arturo “Lobito” Torres, boxeador mexicano de 26 años, quien murió luego de permanecer seis días en coma tras el episodio ocurrido el pasado sábado 19 de septiembre en Mexicali, Baja California. El momento en que perdió el conocimiento quedó registrado en video y las imágenes volvieron a generar conmoción tras conocerse su fallecimiento.

Torres se enfrentaba a Gilberto “Torito” García cuando el combate tuvo que ser detenido en el séptimo asalto. El árbitro Jaime Ortiz tomó la decisión a los 2 minutos y 31 segundos al considerar que el púgil estaba recibiendo un castigo excesivo. La determinación también fue respaldada por la esquina del boxeador, liderada por su padre, que lanzó la toalla para poner fin a la pelea.

Muere el boxeador mexicano Arturo "Lobito" Torres tras colapsar al término de una pelea



El boxeo mexicano se encuentra de luto tras el fallecimiento de Arturo "Lobito" Torres, quien murió a los 26 años de edad luego de permanecer varios días en coma inducido a causa de un… pic.twitter.com/URcGym6pRG — El Diario de Guadalajara (@DiariodeGDL) September 27, 2026

El nocaut técnico fue decretado, pero segundos después se produjo la emergencia médica. Torres se desplomó sobre la lona y comenzó a convulsionar, mientras el árbitro se acercaba para auxiliarlo. El personal médico ingresó rápidamente al cuadrilátero y le brindó los primeros auxilios antes de trasladarlo a un centro hospitalario.



Sufrió una lesión cerebral

En el hospital, los médicos detectaron un coágulo en el cerebro y el deportista tuvo que ser sometido a una intervención quirúrgica. Posteriormente fue mantenido en coma inducido mientras sus familiares aguardaban una evolución favorable.

Durante los días siguientes, allegados al boxeador mantuvieron la esperanza de que pudiera recuperarse de la intervención. Sin embargo, el estado de salud del deportista no presentó la evolución esperada y finalmente se confirmó su muerte este viernes.

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El fallecimiento puso fin a una carrera profesional que había comenzado en 2018. Torres disputó 24 peleas como profesional, con un registro de 15 victorias, seis derrotas y tres empates.

La derrota frente a García representó además la primera ocasión en la que el mexicano perdió una pelea antes del límite. Ahora, las imágenes del combate, especialmente el momento posterior a la detención y la caída del púgil sobre el ring, se han convertido en uno de los elementos que han marcado la noticia de su muerte.