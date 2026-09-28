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Residencia de Shakira en Madrid podrá ser vista EN VIVO y online: este es el link

La barranquillera quiere que todos sus fans puedan disfrutar de este evento sin salir de sus casas, algo parecido a lo que hizo Bad Bunny cuando su residencia en PR.

Shakira.
Shakira.
Foto: AFP
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 28 de sept, 2026

Madrid vibra al ritmo de Shakira en el marco de su residencia, el mayor espectáculo que, hasta la fecha, ha hecho la barranquillera en toda su carrera. Por eso, la colombiana quiere que este sentimiento llegue a todos sus fans en el mundo y quiere hacer algo que se ha vuelto habitual entre los artistas: llevar el concierto vía streamingo.

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Lo hizo Karol G en el cierre de ‘Mañana Será Bonito’ y Bad Bunny en ‘Debí Tirar Más Fotos’ en el Choli de Puerto Rico, ahora será el turno de barranquillera que, al igual que el Conejo Malo, lo hará de la mano con Amazon Music que llevará EN VIVO y online el concierto del próximo 3 de octubre.

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“La transmisión en vivo está en el centro de Las Mujeres que Impulsan la Música Latina, la edición 2026 de La Música Nos Conecta, la celebración anual de Amazon Music de los artistas, sonidos y movimientos culturales que definen la música latina. Este año, el programa rinde homenaje a las pioneras de la industria, celebra a las creadoras que están transformando la música latina hoy y abriendo el camino para futuras generaciones. La actuación de Shakira en Madrid lleva la historia a un escenario global, mientras que nuevas iniciativas en educación y comercio la llevan más allá del concierto”, indicaron desde el equipo de la barranquillera.

Shakira en concierto
Shakira en concierto //
Foto: AFP

En ese orden de ideas, el 3 de octubre los fans de la ‘Loba’ podrán disfrutar a través de Prime Video todo el show de Las Mujeres Ya No Lloran, en donde estará acompañada de una impresionante muestra de escena en Madrid, España. Todo en este link: https://www.primevideo.com/

“La gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour se ha convertido en mucho más de lo que jamás pude imaginar y estoy muy orgullosa de esto. Me emociona saber que puedo llevarla aún más lejos compartiendo esta noche especial con fans de todo el mundo, junto con Amazon Music”, dijo Shakira.

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