El cerebro detrás de la transformación visual de Feid a 'Ferxxo Pro Max'

A inicios de 2026, Salomón Villada Hoyos, conocido como Feid o Ferxxo, anunció la llegada de Grabaciones Los Poderosos y con esto una nueva era musical en donde su imagen iba a cambiar radicalmente, alejándose un poco del verde y poniendo el negro como protagonista, tanto en su ropa como en los artes visuales en un universo llamado el Green Print, que estaría compuesto por cuatro EP.

Ya han salido dos de estos cuatro EP que prometió Feid en esta nueva era. Pero detrás del lenguaje visual, la estética underground y la identidad cinematográfica está la visión del director y creador audiovisual colombiano Sebastián Sánchez Villada (Sebas Sánchez). Quien se encargó darle vida a 'Ferxxo Pro Max', el mismo que llevó a que se diera un Falxxo Tour o un Meet & Greet en La Macarena.

Feid y Sebastián Sánchez // Foto: suministrada

"En este recorrido, Salomón (Feid) ha sido mi mentor a nivel creativo, brindándome la confianza para experimentar y evolucionar. Muestra de ello fue el videoclip de “A Xon De Que” incluido en su reciente álbum “El Club de las 19 Flores”, una pieza que marcó un punto de inflexión en mi madurez técnica y en la propuesta estética", aseguró.

Formado en la Universidad de Medellín y nominado en sus inicios al Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI), Sebas Sánchez se ha consolidado como el cerebro creativo y realizador de confianza detrás de las piezas audiovisuales más representativas. Desde Miami, el realizador paisa ha sido el encargado de diseñar y dirigir el cortometraje que muestra la transición estratégica que va desde la etapa popular de



El Green Print, la nueva era del Ferxxo

La escena gráfica de esta nueva era de Feid no es casualidad, sino es parte de un trabajo bajo una propuesta donde el cuero negro, la arquitectura brutalista, la cultura del drift y la alta sastrería conviven con códigos de identidad colombiana, como peinados y detalles inspirados en la escena underground de Medellín. Pero demostrando que esta versión es "más serie" y "oscura" al habitual colorido que el paisa tenía enseñado a sus fans.

Publicidad

Nadie lo supo, pero "Se Lo Juro Mor" era parte de este proyecto y fue la primera vista de lo que venía -canción que salió en el segundo semestre del 2025-; ahora, bajo su propia disquera, Feid entregó este primer CD con siete canciones en donde juega con el romance y el perreo, destacándose canciones como "TRANKAITO" o "El Hexxo" como las llamadas a liderar charts.

"El corto narra la reaparición y transformación de Feid, quien ahora se viste de negro y se rodea de un grupo de personas con códigos de vestuario muy específicos: dientes verdes como los del propio Feid, chaquetas de cuero negro con una X pintada con aerosol en la espalda, y tenis Salomón modificados con platinas y refuerzos metálicos que convierten cada pieza en un elemento único dentro de este universo. Algunos personajes llevan manchas verdes en la cara; otros, el pelo pintado o peinados inspirados en las estéticas underground de Medellín", dijo.

Esto, además, llevó al proyecto a una película en EE.UU. que representó para el director el reto de sostener una pieza con la factura y el peso narrativo, contó con la participación de un equipo de creativos colombianos en áreas clave.

Foto. suministrada