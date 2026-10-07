WhatsApp recibe drástico cambio en iPhone: así será el nuevo reproductor con Liquid Glass

WhatsApp se alista para dar un cambio en el reproductor de video para iPhone, con un rediseño al estilo Liquid Glass en una de las funciones que se había resistido a incorporar la tecnología de Apple. La modificación ya empezó a aparecer para algunos usuarios que prueban la versión beta de la aplicación de Meta para iOS y tendrá un despliegue gradual.

El ajuste transforma la barra de progreso de los videos y la zona inferior donde aparecen los controles de reproducción. Ambos elementos adoptan una apariencia translúcida, bordes redondeados y componentes flotantes, lo que haría que se alinee con el lenguaje visual que Apple incorporó desde la llegada de iOS 26.

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¿Cómo será el reproductor de WhatsApp en iPhone?

Según lo revelado en sitios especializados como WABetaInfo, el cambio habría sido identificado en la beta de WhatsApp para iOS 26.39.10.70, distribuida mediante TestFlight y llegará con versiones de iOS posteriores.



La principal modificación se encuentra en la barra que permite ver el avance del video. En lugar del diseño anterior, ahora toma protagonismo como un elemento independiente, con transparencia y forma redondeada.

En el modo claro, la barra tendrá un fondo blanco y translúcido, mientras que en el oscuro utilizará una superficie más oscura. La franja inferior de controles también será modificada para mantener la misma estética.

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De esta manera, el reproductor se suma a otros apartados de WhatsApp que ya incorporaron elementos de Liquid Glass, como la lista de conversaciones, las pestañas, los menús y las burbujas de mensajes.

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¿Qué es Liquid Glass?

Liquid Glass es una tecnología que ya había dado de qué hablar desde su llegada a dispositivos Apple con iOS 26, macOS 26 o iPadOS 26. Sin embargo, se espera que con la actualización de los sistemas operativos de Apple a su versión 27 mejore en aspectos como la calidad, los bordes y la redondez.

Si bien WhatsApp lo ha incorporado de manera progresiva, aún no ha llegado a varios dispositivos.

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De hecho, desde la llegada de Liquid Glass, muchas aplicaciones se han alineado con ese formato visual, pero WhatsApp era una de las que mantenía una presentación diferente y ahora se sumará al lenguaje de Apple.

Por su parte, el cambio llegará a iPad y Mac, de acuerdo con lo revelado hasta el momento, y contará con una barra de progreso y controles inferiores adaptados a la estética Liquid Glass.

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WhatsApp todavía no ha establecido una fecha para el lanzamiento general de este rediseño en la versión estable de la aplicación.