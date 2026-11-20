Una tienda que pierde el acceso a sus pedidos, una empresa que no puede consultar sus facturas o un negocio que deja de recibir pagos por una falla de seguridad. Los ciberataques pueden afectar las actividades más delicadas de las pequeñas y medianas empresas, que muchas veces cuentan con recursos limitados para enfrentar este tipo de situaciones.

En Colombia, donde las alertas sobre amenazas informáticas son cada vez más frecuentes, un estudio de la compañía de seguridad Kaspersky encontró que el 25 % de las pymes colombianas consultadas ha enfrentado incidentes de phishing, una modalidad que utiliza mensajes y páginas fraudulentas para obtener información confidencial.

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Sin embargo, los correos y mensajes sospechosos son apenas una parte del peligro, pues existen otros métodos que comprometen los sistemas de una empresa y afectar su funcionamiento.

Cuatro factores que las empresas deben considerar al implementar inteligencia artificial Foto: Creada con IA

¿Cuáles son los ciberataques que más afectan a las pymes colombianas?

De acuerdo con la investigación, el 20 % de las pymes consultadas en Colombia sufrió ataques que aprovecharon fallas de seguridad en sus programas, mientras que otro 15 % reportó accesos remotos no autorizados.



Esto significa que los delincuentes tienen la posibilidad de ingresar a los sistemas aprovechando programas desactualizados, contraseñas comprometidas o conexiones que permiten trabajar desde otros lugares.

Sin embargo, los ataques también pueden darse por cuenta de terceros. Otro 20 % de las pymes colombianas consultadas fue víctima de vulnerabilidades desconocidas o que tenían que ver con proveedores y otras organizaciones.

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A esto se suma que entre enero y abril de 2026 se detectaron más de 33.300 ataques a nivel mundial en los que programas maliciosos o no deseados se hacían pasar por aplicaciones de inteligencia artificial como ChatGPT, Claude y DeepSeek.

Los ciberataques también están provocando pérdidas económicas

En América Latina, el 31 % de las pymes consultadas tuvo pérdidas económicas como consecuencia de los incidentes de ciberseguridad más graves que enfrentaron. Un ataque puede impedir que una empresa procese ventas, atienda clientes o consulte información necesaria para desarrollar sus actividades, especialmente cuando depende de plataformas digitales para funcionar.

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Además, muchas pequeñas empresas no cuentan con personal especializado para responder a estas amenazas, pues el 26 % de las pymes latinoamericanas identificó la falta de experiencia de sus equipos de seguridad informática como uno de los factores que aumenta su exposición.

"Hoy, una pequeña empresa puede enfrentar los mismos métodos de ataque que una gran corporación, pero no necesariamente dispone de los mismos recursos para defenderse o recuperarse", explicó Carolina Mojica, gerente de Productos para el Consumidor para NOLA y SOLA de Kaspersky.

Un malware puede robar cookies o tokens de sesión y permitir el acceso a una cuenta sin volver a pasar por la contraseña o el 2FA. Crédito: imagen generada con ChatGPT.

¿Cómo pueden protegerse las pequeñas empresas de los ciberataques?

Una de las recomendaciones de Kaspersky es identificar cuáles son los sistemas y archivos indispensables para mantener funcionando el negocio, con el fin de priorizar su protección. También es importante revisar los permisos de los empleados, eliminar los accesos que ya no se utilizan y mantener actualizados los programas y dispositivos.

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Adicionalmente, aconsejan realizar copias de seguridad periódicas y comprobar que la información pueda recuperarse en caso de un ataque que bloquee los archivos o interrumpa los servicios de una empresa.

Sobre las dificultades que enfrentan estos negocios para acceder a herramientas de protección, Víctor Medina, gerente para Alianzas de Consumo para América Latina de Kaspersky, señaló que "Uno de los desafíos para ampliar el acceso a la ciberseguridad es hacer que protegerse sea tan sencillo como contratar cualquier otro servicio digital".

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La capacitación de los trabajadores es otra medida que no se debería subestimar, pues es importante aprender a reconocer mensajes fraudulentos, enlaces sospechosos y solicitudes inusuales ayudará a prevenir incidentes.

Finalmente, las empresas deberían establecer procedimientos para responder ante un posible ataque, definir quiénes deben actuar y determinar cómo recuperar sus operaciones, evitando que una falla de seguridad termine afectando durante varios días la continuidad del negocio.