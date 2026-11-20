El mercado de audio portátil en Colombia atraviesa una transformación marcada por la integración de inteligencia artificial directamente en los dispositivos. Durante el lanzamiento de su más reciente línea de sonido en el país, LG Electronics presentó una serie de dispositivos diseñados para adaptarse tanto a las reuniones sociales en casa como a las actividades al aire libre bajo condiciones exigentes.

En conversación sobre los alcances tecnológicos de esta apuesta, Hugo Ma, presidente de LG Electronics para Colombia, explicó que el desarrollo de los nuevos equipos responde a los hábitos culturales del consumidor local y a la necesidad de ofrecer herramientas intuitivas que funcionen de manera autónoma.

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Inteligencia artificial local y ‘AI Karaoke’ sin internet

Uno de los pilares de la nueva propuesta es la función AI Karaoke, una tecnología capaz de transformar cualquier pista musical convencional en una versión instrumental en tiempo real, sin necesidad de buscar pistas especializadas. Según explicó el directivo, la herramienta está pensada para integrarse a las celebraciones cotidianas en distintas regiones del país.

“La fiesta colombiana se representa con bailar y escuchar la música y compartir el momento, pero también cantan no solo los boyacenses, sino en la costa; todo el mundo en Colombia tiene derecho a cantar”, señaló Ma.



El sistema analiza la señal digital para aislar la pista instrumental y ofrece dos modalidades de uso según la seguridad vocal del usuario.

“La inteligencia artificial interviene para reproducir la música exactamente igual a la original, pero omitiendo la voz de la pista original, por lo que las personas terminan siendo el cantante; pero si tiene un poquito menos de confianza en sí mismo, también puede probar un modo de coro, donde el cantante original canta con la voz un poquito más baja para que no pierda el tono”, detalló.

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A diferencia de otras herramientas basadas en la nube, el procesamiento ocurre dentro del propio altavoz, lo que permite utilizar la función en zonas rurales o sin cobertura móvil siempre que el usuario cuente con sus listas de reproducción descargadas.

“La inteligencia artificial de nuestro dispositivo es integrada local, no se requiere la red, entonces eso no daña la función de karaoke”, precisó el ejecutivo, tras añadir que el algoritmo “entiende cuál es la letra y cuál es el recurso de la música exactamente, entonces podemos no perder el tono de la música original”. Para Ma, el objetivo de fondo es claro: “Es como democratizar la canción para todo el mundo”.

Foto: ImageFX, referencia

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Experiencia de sonido expandida mediante Audio Cast

Más allá de la reproducción individual, la compañía busca reemplazar la rigidez de los antiguos teatros en casa mediante el ecosistema Audio Cast, que permite enlazar múltiples parlantes de diferentes tamaños para crear entornos sonoros personalizados.

En este punto, el procesamiento algorítmico vuelve a desempeñar un rol técnico para equilibrar las frecuencias entre equipos con distintas capacidades acústicas.

“Es una posibilidad ampliada por inteligencia artificial, porque cada dispositivo tiene su potencia diferente. Esa sincronización optimiza el tono de cada dispositivo para que suenen juntos mejor”, explicó el presidente de LG en Colombia.

De acuerdo con Ma, la integración acústica busca superar la simple suma de decibeles para lograr una inmersión envolvente: “Uno más uno no es dos, sino que uno más uno sería tres; esa es la idea”.

EFE - Foto: creada con BingIA

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Resistencia de estándar militar para exteriores

Finalmente, pensando en los usuarios que practican ciclismo, senderismo o actividades en climas variables como el frío de la sabana o la humedad costera, los dispositivos incorporan certificaciones de durabilidad física de grado táctico.

“Para dejar que el auditorio no se interrumpa bajo cualquier circunstancia, nuestro dispositivo cumple con estándar militar, que es contra polvo, arena y también contra agua salada y salpicaduras”, aseguró Ma.

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Con estas especificaciones, la firma apunta a eliminar el temor a daños accidentales durante el uso en movimiento. “En cualquier situación, como el soldado que hace su misión, nuestro dispositivo no para; dejando un poquito la preocupación allá, usted solo puede enfocarse en su actividad afuera”, concluyó el directivo.