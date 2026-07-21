Alertan por incremento de 3.000 ciberataques por semana: expertos revelan estrategias de protección

Las empresas colombianas están siendo objetivo de los ciberdelincuentes. De acuerdo con los datos revelados durante el Summit Tech 2026, las organizaciones del país reciben en promedio 3.000 ciberataques cada semana, una situación que pone en riesgo la información, la operación y la confianza de clientes y aliados.

Ante este panorama, los datos de FortiGuard Labs señalan que Colombia concentra el 8% de los incidentes registrados en América Latina y ocupa el tercer lugar entre los países más afectados de la región, detrás de Brasil y México. Adicionalmente, los expertos señalan que un solo ataque puede generar pérdidas de hasta US$6,3 millones y detener actividades empresariales durante 36 horas, lo que representa un impacto para millones de personas.

La inteligencia artificial aumenta los riesgos de ciberataques

Los especialistas explican que los delincuentes están utilizando nuevas herramientas, especialmente basadas en inteligencia artificial, para crear ataques más rápidos, automatizados y difíciles de detectar.



Fernando Maturana, gerente general de Gtd Colombia, señaló que las compañías deben dejar atrás los modelos tradicionales de seguridad y adoptar una protección por niveles, donde diferentes tecnologías trabajen de manera conjunta para reducir los riesgos.

Según el experto, una estrategia completa debe incluir cinco puntos fundamentales:



Controlar quién puede ingresar a los sistemas mediante herramientas como Zero Trust Network Access (ZTNA), Network Access Control (NAC) y gestión de accesos privilegiados.

Proteger el perímetro digital con firewalls, sistemas de seguridad para aplicaciones web y protección del correo electrónico.

Blindar los dispositivos conectados para detectar comportamientos sospechosos y evitar que una amenaza se expanda dentro de la organización.

Ciberataque por errores de usuarios Foto: ImgFX, referencia

Empresas deben detectar amenazas y corregir vulnerabilidades

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La prevención también cumple un papel clave para evitar que los ataques tengan mayores consecuencias. Los especialistas recomiendan contar con centros de operaciones de seguridad (SOC), capaces de monitorear sistemas durante las 24 horas y responder rápidamente ante posibles ataques.

Estas herramientas utilizan inteligencia artificial para analizar grandes cantidades de información, identificar patrones extraños y actuar antes de que una amenaza afecte la operación.

Además, las empresas deben realizar revisiones constantes para encontrar fallas antes de que sean aprovechadas por los delincuentes.

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Entre las recomendaciones están:



Procesos de hardening para fortalecer sistemas y equipos.

Gestión de vulnerabilidades para corregir errores de seguridad.

Pruebas de ethical hacking para simular ataques reales.

Los expertos coinciden en que una brecha de seguridad dejó de ser únicamente un problema tecnológico y pasó a convertirse en un riesgo económico y reputacional.

Por esta razón, las empresas deben construir estrategias que permitan proteger su información y garantizar la continuidad del negocio.