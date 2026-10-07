Talento y tecnología: el reto de las empresas para atraer y retener perfiles clave

La transformación tecnológica está cambiando las capacidades que necesitan las empresas y, con ello, la forma en que deben atraer, seleccionar y retener a sus trabajadores. En sectores intensivos en servicios y tecnología, contar con una estrategia de talento alineada con las necesidades del negocio se ha convertido en un factor para sostener el crecimiento y responder a nuevas demandas.

En Colombia, el mercado laboral mantiene una dinámica que plantea retos para las organizaciones. Según el DANE, en agosto de 2026 la tasa de desocupación nacional fue de 9,4%, mientras que la tasa de ocupación se ubicó en 57,4%. En las 13 ciudades y áreas metropolitanas, la desocupación llegó al 9,1%.

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En este escenario, la adquisición de talento no se limita a cubrir vacantes. Las empresas deben identificar las capacidades que necesitarán a futuro, construir procesos de selección eficientes y generar condiciones que permitan conservar a los perfiles estratégicos. El desafío adquiere mayor relevancia en organizaciones que avanzan en automatización, inteligencia artificial y analítica de datos.

Intelcia, grupo especializado en Operaciones Inteligentes centradas en experiencia de cliente, plantea esta estrategia como parte de su operación en Colombia. La compañía anunció el nombramiento de Viviana Albarracín como directora de Recursos Humanos, quien estará a cargo de las estrategias de talento, desarrollo organizacional y cultura.



Computador / tecnología Foto: AFP

Albarracín cuenta con más de 15 años de experiencia en gestión de Recursos Humanos y ha liderado estructuras para operaciones de hasta 45.000 colaboradores en 11 países de América Latina. Su trayectoria incluye procesos de expansión, transformación organizacional, desarrollo de liderazgo y retención.

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Uno de los procesos que ha encabezado estuvo relacionado con el crecimiento de una organización de 13.000 a 42.000 colaboradores. Durante ese periodo, lideró un equipo de 250 personas y participó en la ampliación de la capacidad mensual de contratación, que pasó de 400 a 5.000 personas.

La experiencia también incluye estrategias orientadas a reducir la rotación y fortalecer la estabilidad de las operaciones, un desafío relevante para compañías cuyo desempeño depende de contar con equipos suficientes y con las capacidades requeridas.

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“La transformación de una compañía no depende únicamente de incorporar tecnología; requiere personas preparadas para aprovecharla”, señaló Albarracín.

El reto para las empresas, en adelante, será conectar la evolución tecnológica con una gestión de talento capaz de anticipar necesidades, desarrollar nuevas competencias y mantener a las personas en el centro de la transformación.