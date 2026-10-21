Cinco celulares gama media y alta que bajan de precio antes de Black Friday

Las tiendas oficiales ya muestran descuentos en varios modelos, con diferencias considerables y opciones que combinan pantallas de alta frecuencia, conectividad 5G, baterías de gran capacidad y cámaras de alta gama.

Entre las alternativas con precios promocionales aparecen equipos de Xiaomi y su marca POCO. Aunque las ofertas anticipadas pueden cambiar según la fecha, la disponibilidad y las condiciones de compra, sus tarifas permiten identificar cinco modelos que vale la pena revisar antes de la temporada de descuentos.

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1. POCO M8 Pro 5G: una rebaja de $500.000

El POCO M8 Pro 5G figura en la tienda oficial de Xiaomi Colombia por $1.499.900, frente a un precio de referencia de $1.999.900. La diferencia es de $500.000, una reducción cercana al 25 %.



La configuración anunciada de 12 GB de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento lo ubica entre las opciones para quienes necesitan espacio para aplicaciones, fotografías y archivos. Su precio promocional lo convierte en uno de los modelos destacados de esta selección.

2. POCO X8 Pro: $400.000 menos

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Otra alternativa es el POCO X8 Pro, disponible por $1.699.900, con un precio de referencia de $2.099.900. El descuento anunciado alcanza los $400.000.

El fabricante destaca su procesador Dimensity 8500-Ultra. El equipo se presenta como una opción para usuarios que buscan un rendimiento elevado sin pasar directamente a los precios de los modelos más costosos de la marca.

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3. REDMI Note 17 Pro 5G: precio de $1.499.900

El REDMI Note 17 Pro 5G aparece en el catálogo oficial por $1.499.900, frente a un precio de referencia de $1.599.900. La diferencia es de $100.000.

Entre sus características anunciadas se encuentra una batería de 8.340 mAh y carga HyperCharge de 67 W. Estas especificaciones lo hacen relevante para quienes priorizan la autonomía y la recarga rápida al elegir un teléfono.

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4. REDMI Note 17: una opción por menos de $900.000

Para quienes tienen un presupuesto más limitado, el REDMI Note 17 se ofrece por $849.900, frente a un precio de referencia de $949.900. La rebaja publicada es de $100.000.

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El modelo cuenta con una pantalla AMOLED FHD+ de 6,99 pulgadas y una batería de 7.700 mAh con carga de 45 W. La versión de entrada anunciada incluye 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento.

5. REDMI Note 17 Pro Max 5G: descuento de $200.000

El REDMI Note 17 Pro Max 5G completa la lista con un precio promocional de $2.099.900, inferior a los $2.299.900 de referencia. El ahorro anunciado es de $200.000.

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Entre sus especificaciones figuran una batería de 9.210 mAh, carga HyperCharge de 100 W y resistencia al polvo y al agua con certificaciones IP66, IP68, IP69 e IP69K. La configuración publicada incluye 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento.

Qué revisar antes de comprar

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Un precio promocional no garantiza que el mismo dispositivo vaya a tener una rebaja adicional durante Black Friday. Antes de comprar, conviene comprobar el valor vigente en la tienda oficial, la configuración exacta, la disponibilidad y las condiciones aplicables a cada oferta.

Las tarifas mencionadas corresponden a precios publicados en tiendas oficiales y la comparación entre el precio actual y el de referencia permiten calcular el ahorro mencionado.