No solo PlayStation ni Xbox: esto debe tener en cuenta para elegir un televisor para jugar GTA VI

El mundo está a poco menos de un mes de que sea finalmente lanzado el juego más esperado de la última década, Grand Theft Auto VI (GTA VI), y muchos fans de la franquicia de Rockstar Games están a la expectativa de lo que traerá en materia gráfica y de historia.

Y es que muchos se preguntan dónde será mejor jugarlo, si en Xbox o en PlayStation. Sin embargo, dejan de lado un detalle que puede ser clave para disfrutar del mapa de Vice City: la pantalla o el televisor en el que se va a jugar.

Publicidad

¿Cuál pantalla elegir para jugar GTA VI?

Las marcas de televisores ya no solo se enfocan en ofrecer una buena imagen y sonido para el hogar, sino que también desarrollan tecnologías que pueden darles ventajas a los gamers que necesitan una pantalla que les permita aprovechar al máximo cada partida.



Ante esto, es importante reconocer cuáles son las especificaciones que debe tener un buen televisor para jugar videojuegos. Catherin Ospina, gerente de Mercadeo de LG Electronics Colombia, recomienda que, para aprovechar las capacidades de la pantalla, esta cuente con "un televisor con resolución 4K, una tasa de refresco nativa de 120 Hz y conexiones HDMI 2.1 que admitan estas prestaciones".

A esto se suma la tecnología VRR, que sincroniza la frecuencia de actualización de la pantalla con los fotogramas que genera la consola de videojuegos.

Publicidad

Un detalle que también entra en juego es el tipo de usuario. Según Manuel Penagos, director de la división de Visual Display de Samsung Colombia, "hoy tenemos usuarios que juegan 10 minutos al día en el celular y otros que dedican más de 20 horas semanales a un monitor competitivo, y ambos son gamers legítimos". Esto muestra la variedad de necesidades que existen entre quienes buscan una pantalla para jugar.

Nueva captura de pantalla de GTA 6. Foto: Rockstar Games.

Publicidad

¿Un televisor LED, OLED o Mini LED?

En los últimos años han surgido varios tipos de pantalla, como OLED, LED y Mini LED, lo que lleva a preguntarse cuál es la mejor opción para jugar en consola. Ante esta duda, Ospina explica las diferencias entre estas tecnologías.

OLED: cada píxel genera su propia luz y puede encenderse o apagarse de manera independiente. Esto permite reproducir negros profundos y ofrecer un alto contraste.

Publicidad

LED tradicional: suele tener pocas zonas de iluminación independiente o, en algunos modelos, iluminación únicamente en los bordes, conocida como Edge LED. Esto dificulta apagar la luz en las zonas oscuras mientras otras partes de la imagen permanecen brillantes.

Mini LED: utiliza numerosos diodos pequeños que dividen la pantalla en cientos o miles de zonas de atenuación independiente. Así, la iluminación puede ajustarse con mayor precisión según el contenido de la imagen.

Publicidad

Ante estas diferencias, Ospina recomienda la tecnología OLED por su control de la luz a nivel de píxel. "Esto ayuda a evitar los halos luminosos que pueden aparecer alrededor de objetos brillantes sobre fondos oscuros", agregó.

Televisor // Foto: AFP

¿Cómo mejora la inteligencia artificial la experiencia gamer?

Publicidad

Las marcas también incorporan inteligencia artificial (IA) para mejorar la imagen y optimizar la experiencia de juego. Un ejemplo es el AI Auto Game Mode de Samsung, que analiza aspectos del videojuego, como el género y las escenas, para ajustar elementos como la imagen, el sonido y el rendimiento.

"La inteligencia artificial cobra valor cuando deja de sentirse como una configuración adicional y comienza a trabajar de forma natural para el usuario. En gaming, esto significa que la pantalla puede entender el tipo de juego y ajustar la experiencia mientras la persona se concentra en la partida", explicó Manuel Penagos.

Publicidad

¿El tamaño del televisor importa para jugar?

Muchos creen que un televisor de mayor tamaño es siempre mejor para jugar, pero esto depende de la distancia a la que se encuentre la pantalla, las dimensiones del espacio y la experiencia que busque cada jugador. Una pantalla más grande no necesariamente ofrece una mejor experiencia si obliga al usuario a mover constantemente la cabeza.

Publicidad

"En espacios pequeños o configuraciones de escritorio pueden considerarse televisores de 42 o 48 pulgadas, mientras que en habitaciones y salas de tamaño medio las opciones de 55 o 65 pulgadas pueden ofrecer una experiencia más inmersiva", agregó Ospina.

También es necesario evaluar el espacio en el que estará ubicado el televisor y la presencia de reflejos de luz que puedan afectar la visibilidad durante las partidas. Algunas tecnologías incorporadas en los televisores buscan reducir estos reflejos.

Publicidad

¿Qué televisor comprar para jugar GTA VI en Colombia?

Samsung: el OLED S95H de 77 pulgadas se posiciona como el televisor insignia de Samsung para 2026 en ese tamaño. Al prescindir de la retroiluminación tradicional, esta tecnología permite que cada píxel genere su propia luz y se apague por completo según la escena, lo que ofrece negros profundos, alto contraste y colores precisos. Además, incorpora un panel antirreflejos diseñado para mejorar la visibilidad en espacios iluminados.