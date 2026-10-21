¡Lo que faltaba! Ella es la Señorita Colombia hecha con IA que compite en Miss AI Universe

Los avances en inteligencia artificial permiten crear personajes cada vez más cercanos a la realidad. Estas herramientas también han abierto espacio para nuevas propuestas en redes sociales, entre ellas concursos que utilizan figuras virtuales en lugar de participantes de carne y hueso.

En este contexto, Colombia participa en la séptima edición de Miss AI Universe, un certamen internacional en el que las candidatas son personajes creados con inteligencia artificial. La representante del país es Marya Tiglao Pulgarín, una figura virtual cuya identidad gira en torno a la comunicación y la protección del medio ambiente.

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El concurso reúne a representantes de 71 países, entre ellos Brasil, México, Estados Unidos, Venezuela, Filipinas y Sudáfrica. Cada participante tiene una apariencia, una historia y una causa social que hacen parte de su presentación ante el público y la organización.

A diferencia de los concursos tradicionales de belleza, esta competencia utiliza herramientas digitales para crear a las candidatas, desarrollar sus identidades y producir contenidos para redes sociales.



¿Quién es Marya Tiglao Pulgarín, la representante de Colombia?

Marya Tiglao Pulgarín es un personaje generado con inteligencia artificial que se presenta como activista ambiental, presentadora de televisión, actriz y contadora. Su propuesta se centra en la protección de los ecosistemas y el apoyo a las personas que trabajan en la defensa del medio ambiente.

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Entre sus mensajes, la candidata plantea que representar a un país implica asumir una responsabilidad con la sociedad y el planeta, más allá de llevar una corona. Por eso, la protección ambiental ocupa un lugar central en su participación en el concurso.

Su representación hace parte de una competencia en la que cada personaje busca diferenciarse mediante su diseño, su historia y su conexión con el público.

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¿Cómo funciona el concurso Miss AI Universe?

La organización contempla varias rondas de selección. El proceso comienza con un grupo de candidatas, del que se eligen 25 participantes. Posteriormente, la lista se reduce a 12 y luego a seis finalistas, antes de definir a la ganadora.

La evaluación no se limita a la apariencia de las figuras virtuales. También tiene en cuenta la originalidad, el diseño visual, la coherencia de la identidad, la representación cultural y la capacidad de conectar con las audiencias digitales.

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Además, cada candidata promueve una causa social relacionada con asuntos como la protección ambiental, la educación, la salud o la igualdad.

Con Marya Tiglao Pulgarín, Colombia participa en esta competencia internacional, que combina inteligencia artificial, representación cultural y contenidos digitales en un formato distinto al de los certámenes tradicionales de belleza.