¿Adiós a los empleados? Robots con IA llegan a supermercados y generan desconfianza

Imagine que va al supermercado a comprar la comida de la semana, como está acostumbrado, y de un día para otro se encuentra con un robot de casi dos metros que emite sonidos y recorre los pasillos con cámaras y sensores.

Precisamente esto está sucediendo en Los Ángeles, Estados Unidos, donde varios supermercados comenzaron a incorporar estos robots para apoyar en labores de logística. Sin embargo, para nadie es una sorpresa que no todos los compradores se sienten cómodos con la presencia este tipo de dispositivos ya que, mientras algunos clientes se detienen a observarlos y grabarlos, otros aseguran sentir que las máquinas los siguen durante sus compras.

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Ante esto, el periódico local Los Angeles Times recogió testimonios de compradores y trabajadores que expresaron opiniones divididas sobre la presencia de estas máquinas.

¿Qué hacen los robots gigantes que recorren los supermercados?

Las máquinas se llaman Tally y fueron desarrolladas por la empresa tecnológica Simbe Robotics. Miden aproximadamente 1,8 metros de altura y tienen una estructura vertical con ruedas, cámaras, sensores y una pequeña pantalla que muestra expresiones similares a unos ojos.



Su trabajo consiste en recorrer los pasillos para revisar el inventario, identificar productos agotados, detectar artículos mal ubicados y comprobar que los precios coincidan con los anunciados en las estanterías.

En lugar de que los empleados revisen manualmente cada sección, los robots utilizan inteligencia artificial para analizar los productos y enviar información a los sistemas del establecimiento.

Robots de casi 2 metros recorren supermercados incomodan a los clientes. Foto: Simbe Robotics.

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¿Los robots de Tally están vigilando a los clientes?

Ricardo Valadez, un comprador de 62 años que fue entrevistado por el medio local, contó que tuvo la sensación de que uno de los robots lo estaba siguiendo mientras recorría el supermercado. Un empleado le explicó posteriormente que la máquina estaba revisando los productos de las estanterías, no sus movimientos.

Por su parte, el fabricante afirma que Tally fue diseñado para analizar las condiciones de los estantes y no para identificar, rastrear ni recopilar datos personales de los compradores.

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Sin embargo, la presencia de cámaras y sistemas de inteligencia artificial generó preocupación entre algunos clientes, especialmente por la creciente utilización de tecnologías de seguimiento y automatización en los establecimientos comerciales.

¿Los robots con inteligencia artificial podrían reemplazar trabajadores?

Algunos empleados y sindicatos estadounidenses temen que la automatización de tareas como la revisión de inventarios termine reduciendo horas de trabajo o reemplazando funciones que actualmente realizan personas.

La compañía asegura que estos dispositivos buscan liberar tiempo de los empleados para que puedan atender mejor a los clientes. Sin embargo, organizaciones sindicales han solicitado mayor claridad sobre sus posibles efectos laborales.

I was in Kroger and saw this robot named Tally rolling through the aisles. It checks inventory, prices and empty shelves.



An employee told me some workers are nervous because they feel it can do the work of 2–3 people.



Is AI making jobs easier or slowly replacing them? 👀 pic.twitter.com/JtVVGo3nOs — Mr. Wholebean (@footballguy82) October 20, 2026

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Mientras tanto, la tecnología continúa expandiéndose. En septiembre, Simbe Robotics anunció que cuenta con más de 3.000 unidades autónomas contratadas por empresas comerciales a nivel mundial.

Los dispositivos también han sido observados en establecimientos de otras ciudades estadounidenses, donde han provocado reacciones que van desde la curiosidad hasta la desconfianza por la pérdida de empleo.